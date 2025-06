Intervención repara las asignaciones a grupos municipales de Cangas

Los grupos municipales con representación en la corporación municipal de Cangas ven cómo Intervención pone reparos a las asignaciones que perciben del erario público. De hecho, este reparo de Intervención llega al pleno de mañana en forma de levantamiento realizado por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido.

Los grupos municipales se reparten cada mes 300 euros, más 30 euros por concejal. Por lo que el grupo que más dinero cobra de la corporación municipal es el principal de la oposición, el PP, que cuenta con 10 concejales. En total se lleva para su sede 600 euros. Le sigue el BNG y después el PSOE, con sus 6 y tres concejales respectivamente. Mientras Alternativa dos Veciños y Esquerda Unida se reparten los 300 euros del grupo al que pertenecen, que es el mixto.

Los reparos que pone Intervención al pago de las asignaciones a los grupos políticos se de ben a que no se presentaron todas las justificantes. En este sentido, el PSOE presentó las cuentas de los años 2021, 2022 y 2023, lo mismo que el PP, pero ninguno de ellos presentó el ejercicio de 2024. El BNG, sin embargo, presentó los justificantes de 2021, 2022 y 2024, pero no así el del 2023.

Los grupos políticos utilizan estas asignaciones para pagar los gastos derivados del alquiler de un local y también para material que emplean para el buen funcionamiento del grupo.

Según distintas fuentes jurídicas, los grupos pueden utilizar la asignación económica para pagar el alquiler de un inmueble destinado al grupo municipal, pero no se podrían utilizar para pagar la sede del partido, porque el partido no es el grupo. En Cangas, todos los partidos políticos los utilizan para hacer frente a los alquileres de su sede, a pesar de que todos, a excepción de Esquerda Unida, tienen un despacho para el grupo municipal en el Concello de Cangas. Sin embargo, Intervención Municipal de Cangas no hace referencia a esta cuestión en su reparo, solo a que falta documentación relacionada con la justificación de gastos. Porque los grupos deben de justificar con detalle los gastos con los que van a pagar las asignaciones a grupos políticos municipales.

Habrá que ver si en esta ocasión hay algún grupo político municipal que se queje de la decisión de Intervención Municipal.