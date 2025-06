Concello y Xunta firmarán un convenio diferente para los comedores de los colegios

El Concello de Cangas manifestó su disposición a firmar un nuevo convenio con la Xunta para los comedores escolares, siempre que quede recogido por escrito el compromiso de la Xunta de mejorar el servicio garantizando que se camina hacia un modelo de comedor accesible, igualitario y de calidad para todo el alumnado. Ese acuerdo de mínimos se logró en la reunión que ayer mantuvo la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, con el secretario xeral de Ensino, José Alberto Díez de Castro.

G. Núñez |

La regidora local mostró un talante más negociador, menos belicoso que el mantenido hasta la fecha, con el propósito de encontrar sendas para que Cangas no sea discriminada y los centros escolares públicos tengan todos comedores gratuitos, no como hasta ahora que solo los tenían los CEIPs de Castrillón y San Roque, mientras que los de Nazaret, O Hío, Espiñeira y A Rúa estaban conveniados con el Concello y los escolares tenían que pagar. Recientemente, la alcaldesa no solo anunció que no iba a renovar el convenio con la Xunta para los comedores y lideró una movilización para que la Xunta se hiciera cargo de ellos, porque es de su competencia, según establece la ley.

Araceli Gestido manifiesta que ambas administraciones coincidieron en la importancia de garantizar un servicio público de calidad para el alumnado y mostraron su voluntad de colaboración y responsabilidad institucional para abordar la situación actual, marcada por la complejidad competencial. Según la alcaldesa de Cangas, la Xunta se comprometió a estudiar nuevas fórmulas de gestión que permitan mejorar la calidad de los menús escolares. Entre las opciones expuestas está la preparación de los menús en los centros con cocina propia, asumiendo el Concello el coste del transporte hasta que aquellos centros que no disponen del servicio. En opinión de la regidora local, esta medida permitiría unificar criterios de calidad en todos los centros educativos del municipio. También se valoró la posibilidad crear una nueva cocina en uno de los centros sin instalaciones para dar servicio al resto.

Como parte de este compromiso, la Xunta también se comprometió a realizar una visita técnica a las instalaciones de los centros educativos de Cangas con el fin de valorar sobre el terrenos las opiniones disponibles y determinar cuales serían las mejores soluciones para avanzar hacia un modelo de comedor más eficaz, equitativo.

Ambas partes valoraron positivamente el clima de diálogo y colaboración de la reunión, con la voluntad de seguir trabajando de forma coordinada para garantizar los mejores servicios posibles en el ámbito educativo para las familias y el alumnado de Cangas.

Fue una de las reuniones más positivas de las que la alcaldesa de Cangas mantuvo con representantes del gobierno local, desde luego de la que más satisfecha salió la alcaldesa, que se alegra por el resultado de este encuentro.

El problema de afrontar el mantenimiento de los centros públicos de Cangas

La reunión que tuvo la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, con el secretario xeral de Ensino, José Alberto Díez, sirvió también para tratar los problemas de mantenimiento de los centros educativo públicos. El gobierno local transmitió a Educación la necesidad de colaboración para hacer frente a cuestiones estructurales que superan el ámbito competencial municipal y solicitó apoyo por parte de la Xunta en este ámbito.En lo que respecta a mantenimiento de los centros educativos públicos, el Concello de Cangas creo este año la plaza de un trabajador de usos múltiples, que está destinado precisamente a realizar reparaciones en los centros educativos públicos de Cangas. Claro que hay cuestiones que superan las obras de mantenimiento, que son, como se señaló de carácter estructural, que el Concello de Cangas no puede afrontar con su presupuesto.