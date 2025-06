Tomando el sol de oriente en occidente.

Lo tienen todo preparado. Que llega el verano, pues ahí está el escaparate, desde el bañador hasta la toalla pasando por el flotador. Y como en China saben lo que es muchedumbre, pues no se sacan una o dos sillas a la acera para exponer, sino unas cuantas, como si fuera el metro en hora punta. Para verlo con perspectiva.

¿Activistas? Si lo que piden es nuestra cabeza

Afirma Mariano Rajoy, ya saben, el pontevedrés del PP que fue presidente del Gobierno de España, que los periodistas corren el riesgo de convertirse en activistas. Quizás lo diga porque el periodismo tiene memoria, la memoria de la hemeroteca, esa a la que acudimos tan a menudo y que trae de cabeza a los políticos, a unos y a otros. ¿Activistas? No. Buscamos desenmascarar a los que mienten, a los que se olvidan de sus promesas electorales, a los que hacen una cosa cuando están en la oposición y la niegan cuando están en el gobierno y viceversa. Y sí, somos héroes. Piden nuestra cabeza constantemente si algo no les gusta. Y no hace falta que sean profesionales de la política. Los de aquí no lo son y se atreven, incluso algún que otro cofrade.

Una nueva época para las Fiestas del Cristo

Ya estamos ahí, otra vez pendientes de lo que nos pueden ofrecer las Fiestas del Cristo de Cangas, ahora sin Estanislao Graña, ya jubilado. El reto de mejorarlas está ahí y hay que afrontarlo.