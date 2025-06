Dos titiriteras en la España «rapada» de los años treinta

Es día de estreno en la Mostra. No será en el auditorio, sino en la Capela do Hospital, en dos sesiones a las 20.00 y a las 21.00 horas, y no por ser un sitio más pequeño, sin patio de butacas, se trata de una obra menor. Llega de la mano de la compañía ButacaZero, de Esther F. Carrodeguas y Xavier Castiñeira que presentan, como autora del texto y director, respectivamente, la obra «Melón pelado», en coproducción con el Museo Reina Sofía de Madrid.

Se trata de dos titiriteras que abren una caja de muñecas que en realidad es un baúl de los recuerdos con el que arranca el cuento y sitúa al público en la España de los años 30. Toca una banda de pueblo y entre el puesto de churros y la caseta de anís llega la procesión, el desfile, la comparsa. Pero se trata de un desfile dantesco de muñecas rapadas, un esperpento. Es el segundo proyecto escénico en el que ButacaZero aborda el tema de las rapadas de la Posguerra Civil.

Esta pequeña pieza de teatro nació como encargo del Reina Sofía, que propuso a Carrodeguas escribir una pieza de títeres para el catálogo de su exposición «Esperpento». Poco después, el propio Museo propone a la compañía producir la pieza —en coproducción con ellos— y así nació este espectáculo que se estrenó en octubre de 2024, dentro de las actividades paralelas de la exposición.

A la obra dan vida las actrices Nuria Gullón y Cris Collazo. Gullón es licenciada en Arte Dramático por la RESAD de Madrid. A finales de los 80 comienza su trayectoria teatral en la escuela y compañía Vagalume de Vigo. Amplió su formación en Italia y desde 2007 forma parte del claustro de la ESASD Galicia en el área de voz. Trabaja con varias compañías y en audiovisual en las series «Matalobos» o «Fariña». Collazo es licenciada en Magisterio y Literatura en Madrid y cursó dirección en la ESAD de Galicia. Estuvo de gira con Arte Livre por Brasil en donde afianzó sus inquietudes sobre el teatro infantil. En audiovisual participó en series como «Dalia», «Pazo de Familia» o «Rapa». En 2013 funda “A cova das letras”, compañía para fomentar el teatro en el rural.