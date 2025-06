El PP alerta de que los créditos del pabellón y Pazos Fontenla «hipotecan o futuro» del Concello

Esta semana es crucial para la obra del pabellón de Beluso. Primero se acordó contratar con el BBVA una operación de crédito de 1,1 millones de euros para completar el presupuesto de la obra y mañana está previsto que se reúna la mesa de contratación para valorar las propuestas de las empresas interesadas en ejecutar el proyecto. Desde el PP coinciden con el gobierno local en la necesidad de la intervención, pero discrepan de su financiación a través de un crédito. «Isto desmonta a falsa realidade da boa situación da tesourería da que fala o BNG», afirma la portavoz popular, Elena Estévez, que advierte de que se «hipoteca o futuro» del Concello.

El PP argumenta que el préstamo para el pabellón de Beluso no es el único que está previsto firmar ya que el propio gobierno local avanzó su intención de recurrir a esta opción para cofinanciar la reforma de la calle Pazos Fontenla. «Ambas obras son necesarias, ao igual que a modernización do saneamento para que non se teñan que pechar praias como pasou estes días, pero debería haber fondos propios, que polo visto non hai», señala Estévez. La alternativa sería «negociar con outras administracións, pero iso leva tempo e capacidade, ou destinar cartos do Plan +Provincia da Deputación», insiste la edil del PP.

En su opinión, el gobierno local recurre a la «vía fácil» de los préstamos para buscar agilidad «porque están desesperados e aínda que iso hipoteque a futuros gobernos». El PP sostiene que esta medida se relaciona con el hecho de que «levan sen facer case nada nos dous primeiros anos de mandato e o tempo bótaselle enriba».

Sin presupuestos municipales desde 2023

El PP aprovecha esta situación para volver a achacar la ausencia de unos presupuestos municipales actualizados y que todavía se siga funcionando con los prorrogados de 2023. Elena Estévez también pone en duda que el Concello sea capaz de justificar la obra del pabellón de Beluso a tiempo, puesto que debe estar justificada el 15 de noviembre. Si no lo hace perdería la subvención de 700.000 euros de la Xunta. «Os traballos teñen un tempo de execución de seis meses, que se pode reducir a cinco. Comezando a obra en xullo, que vai ser complicado, estamos ante un claro risco de que se perda esa subvención e o buraco económico sexa aínda maior que o propio crédito», alerta.

Elena Estévez también le recuerda al actual alcalde, Félix Juncal, cuando «arremetía» contra el entonces gobierno por solicitar créditos. «A vida dá moitas voltas e os principios políticos dalgúns non valen nada, ou son cambios de opinión ao estilo de Pedro Sánchez», ironiza la exalcaldesa.