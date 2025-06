«O Hío Cultura 2025» arranca con el concierto Amoroarte en el atrio parroquial

La Asociación de Veciños do Igrexario do Hío A Fontenova organiza el programa «O Hío Cultura 2025», que arranca mañana, jueves, con el concierto «Amoroarte» del Conservatorio de Cangas, a las 21.00 horas en el atrio de la iglesia. La programación continúa mañana (20.00 h.) con la presentación de «Charlatán Rodríguez», incluido en la Mostra de Teatro Cómico e Festivo, y el sábado 28, a las 21.00 horas en la Fonte do Geu, se inaugura la muestra de esculturas del II Certame de Canteiros Ignacio Cerviño.

El martes 1 de julio se estrenará en O Hío la obra «Enredos»; el jueves 3, el investigador Anxo Coya hablará sobre las «Antigas escolas do Hío» en la Casa da Unión; el viernes 4 se inaugura una exposición de arte local en el local parroquial; y el domingo 6, concierto de la banda Belas Artes en el atrio.