Como evitar os ruídos dos moteiros

A unha da madrugada do domingo 8 de xuño pasou pola Banda do Río a denominada “ruta nocturna” da Concentración Moteros do Morrazo que percorreu as rúas da vila. Durante unha media hora as máquinas provocaron tal estrondo que semellaba o que debe ser o bombardeo por mísiles nun campo de batalla. Ata tremían os cristais das ventás. Os decibelios que alcanzaba o son superaban o permitido de día e xa non digamos de noite. Comprendo que a policía local sería incapaz de pór tantas multas.

As consecuencias son evidentes por alterar o descanso dos veciños que non puideron escapar de Bueu. Os máis afectados son os enfermos, a xente maior e mais os nenos. Non hai dereito a isto aínda que sexa por un día, como é frecuente xustificar. É como se alguén denuncia na policía que lle deron patadas na rúa e na comisaría quítanlle importancia por ser só nun día.

O Concello sabe de sobra o que sucede nesta marcha así como o descontol do horario e volume da música da carpa. Desenténdese de todo isto, supoño, para non molestar os 6.000 moteros que participaron. Para corrixir isto bastaría, primeiro que non permitira a ruta nocturna no programa do Moto Club Bueu, organizador da concentración. Seguro que os responsables poderían atopar outra actividade para recordar os motoristas falecidos, obxectivo da ruta nocturna. E segundo, que na carpa se cumpriran as normas dos espectáculos de noite.

Valoro o éxito desta chamada os amantes das dúas rodas. En realidade, un servidor son primo irmán deles pola miña afección á bicicleta, agora con motor eléctrico de axuda. Por isto gustaríame que revisaran as súas accións para corrixir a antipatía que crean na veciñanza. Se non o conseguen, está a autoridade municipal para evitar os ruídos dos moteros que tanto molestan aos veciños.

*Veciño de Bueu