Afectados por impagos del naval retoman el contacto con los partidos en el Parlamento

El portavoz de la plataforma de afectados por impagos del naval en Moaña, Balbino Barcia, no para para que los empresarios de esta asociación cobren lo que desde hace 18 años les adeudan grandes astilleros por trabajos subcontratados que abonaron con pagarés sin fondos. Con la secretaria de la Valedora, ayer acudió al Parlamento para reunirse con los tres grupos políticos BNG, PSOE y PP. De este último partido se reunió con los diputados Loli Hermelo, Manuel Santos y Miguel Fidalgo, que están en las comisiones que afectan a O Morrazo y Vigo. Barcia estuvo con una representante del PSOE, que reconoció que le faltaba documentación y fotocopió, y con dos del BNG, formación que ya trató el asunto en el Parlamentoa a través del diputado Brais Ruanova, aunque sin trascender resultados. Barcia les recordó a que llevan 18 años sin hacer nada por este problema, que si en su caso él llega a utilizar pagarés sin fodo estaría en la cárcel y que Barreras fue comprado por cuatro duros y el dueño no se hizo cargo de la deuda de ellos. Hermelo asegura que tienen todo el apoyo, aunque reconoce que el asunto está judicializado y que habría que penalizar más a los que generen impagos."Balbino Barcia vino a solicitar nuestro apoyo y, por supuesto, que lo tiene, ya se demostró en todos los Concellos de O Morrazo y todos los concejales de todos los grupos votaron a favor de ellos. Y eso sigue igual, pero no podemos solucionar el tema judicial, hay que estar al lado de ellos porque es un tema de justicia, reclaman lo que es suyo". Reconoce que en España la ley es muy suave con los deudores, es muy complejo recuperarse como empresa de unos impagos como éstos y habría qeu penalizar más y mejor a los que generan impagos, en eso creo que todos estamos de acuerdo".