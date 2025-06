Un patio para la «abuela» de todos los niños de Tirán

«Tengo 68 años y no pienso jubilarme hasta que esté agotada. Adoro a los niños de este colegio y, si algún día me jubilo, vendré de visita todos los días». Así se expresa la limpiadora del CEIP Plurilingüe de Tirán, Mariluz Molanes. Lleva 22 años en el cargo y este viernes, en la fiesta de fin de curso y por iniciativa de los alumnos y del Anpa, se instaló en la fachada del colegio una placa que bautizaba la zona al aire libre del centro como «Patio Mariluz». La placa se acompaña del texto «O cole brilla máis contigo».

Cuando recibió la sorpresa no pudo contener las lágrimas de la alegría y ayer todavía se mostraba visiblemente emocionada cuando, por la mañana, se afanaba en limpiar unas instalaciones que ya están sin niños hasta septiembre. «Cómo no me voy a emocionar. Fue algo muy grande lo que me hicieron», apunta con cariño.

La homenajeada, con la placa que le da su nombre al patio. / | FdV

Molanes recuerda, sobre todo, una grave enfermedad que la tuvo en la UCI durante un mes. «El 26 de julio se cumplen nueve años» y tiene en mente como, en los momentos más duros, solo pensaba en la sonrisa y los comentarios de los niños de Tirán «aunque ellos se vayan con el paso de los años, los quiero como si fuera su abuela», explica. Tiene nietos y un bisnieto, pero en cierta manera se siente también como esa parte de la familia que aconseja a todos los niños de Tirán, que también es su parroquia. «El viernes hasta algún padre se acordaba de cuando le atendía de pequeño cuando se caía», rememora.

Mariluz Molanes, ayer, trabajando en el centro. | G. Núñez

Desde el Anpa recalcan esa misma sensación de familiaridad con Mariluz Molanes. «Es un poco la abuela de todos». Además, inciden en la gran dedicación que siente por su trabajo. «Se preocupa todo el tiempo de que el colegio esté en perfectas condiciones y no es la primera vez que acude fuera de su horario o en fin de semana a atender algún problema».

Ahora que todos los niños de la parroquia de Tirán ya están disfrutando de sus vacaciones de verano, pueden estar seguros de que cuando regresen a las clases las aulas estarán en perfectas condiciones y Mariluz estará allí, un año más, para atender todas sus necesidades.