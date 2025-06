Encarna Santos optó por abandonar la candidatura socialista a última hora

Sucedió con la fecha de la asamblea del PSOE de Cangas, que tras anunciar FARO DE VIGO el día, el ya ex secretario xeral socialista, Eugenio González, la adelantó. Lo que tardaba en hacer lo hizo en unas horas nada más haber salido publicada la fecha de la mencionada asamblea donde se iba a elegir a la nueva ejecutiva socialista de Cangas. Y se volvió a repetir el sábado. Tras confirmar con la ya secretaria xeral de Cangas, Sagrario Martínez, días antes, de que la ex candidata socialista a la alcaldía de Cangas en 1999 y 2003, Encarna Santos, forma parte de la lista y sería la encargada de Política Municipal, llegó el sábado y su nombre no aparecía en las papeletas de la ejecutiva propuesta por Sagrario Martínez, que al final fue la única.

Preguntada al respecto Sagrario Martínez por la sorprendente ausencia de Encarna Santos, respondió de que había una decisión de última hora, consensuada con la propia Encarna Santos, porque se optó por renovar totalmente el partido. Pero también es cierto que el anunciado retorno de Encarna Santos a la política orgánica del PSOE cangués tuvo sus contestaciones. Hubo quien no se lo tomó demasiado bien, quien veía en ella el pasado del que se querían desprender. De hecho, fue esta corriente de opinión quien lanzó un órdago a la grande de que aparecería una lista alternativa con el único propósito de fastidiar. Y parece que funcionó, porque el nombre de Encarna Santos desapareció de la lista candidata a la ejecutiva socialista de Cangas.

Así que la veterana socialista tendrá que apoyar a la ejecutiva socialista desde fuera, de hecho ya hace tiempo que lo hace. Vamos a ver cómo funciona ahora esta nueva ejecutiva, en la que Marcela Rial es la nueva secretaria de organización, y la que, junto a Sagrario Martínez, será la encargada de dar el giro de 180 grados al PSOE, en un momento en el que el partido pasa por horas bajas por los escándalos de corrupción que lo rodean y que pueden acabar con esta legislatura más pronto que tarde.

Lo que se echó de menos fue que la candidatura de Sagrario Martínez no hiciera público con anterioridad que Encarna Santos no iba a formar parte de la misma. Porque tuvo tiempo para hacerlo. De hecho, Encarna Santos debió de ser valiente y anunciarlo, con el fin de que no evitar entuertos y que pudiera entenderse de que la noticia, que estaba bien confirmada, no era un bulo.