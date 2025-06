La comarca vive las hogueras con el parque de bomberos cerrado

El parque de bomberos de O Morrazo pasó la noche de San Juan cerrado porque no había una dotación mínima de tres personas. Las instalaciones del polígono de Castiñeiras cerraron ayer a las 9.00 horas y no está previsto que reabran hasta hoy a las 11.00 horas. Una situación que resulta sorprendente en una de las noches más importantes para los servicios de emergencia, cuando el gran número de hogueras de San Juan multiplica el riesgo de posibles accidentes. Esto a su vez implica una sobrecarga adicional para el resto de cuerpos, como el caso del Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil.Las pequeñas hogueras que inundaban la playa de Rodeira, en Cangas, ya empezaron a arder al caer el sol, y para medianoche se esperaba el encendido de la gran «cacharela» de Samertolaméu, en Meira .

Alrededor de una de las "cacharelas" en Rodeira. / Gonzalo Núñez

Respecto al cierre del parque de bomberos, las estadísticas que llevan algunos de los representantes sindicales de la plantilla constatan que en lo que va de año el parque estuvo cerrado 75 días: 62 de manera parcial [unas horas] y los 13 restantes durante 24 horas. Una cifra que no deja de aumentar.

El parque de bomberos, en Castiñeiras, estuvo cerrado desde las 9.00 h de ayer y se preve que reabrá a las 11.00 h. | Gonzalo Núñez

En febrero hubo una jornada con cierre total, en marzo ninguna, en abril una, en mayo ya fueron cuatro y lo que va del mes de junio son siete. «Un parque de bomberos es un servicio esencial y no debería estar cerrado ni un solo día», sostienen fuentes de la plantilla.

Encendido de la gran hoguera de Samertolaméu en Meira. / G.N.

Los cierres se decretan cuando hay turnos de trabajo con menos de tres bomberos. Unas ausencias que pueden deberse a bajas por enfermedad, permisos u otras casuísticas. Ayer, por ejemplo, solo había dos agentes. Uno fue trasladado al parque de Ribadumia y otro al de O Porriño, que eran los encargados de cubrir la comarca de O Morrazo en caso de que hubiese alguna emergencia. «Hace unos días hubo un incendio en una vivienda en Marín, que quedó completamente calcinada y fue una de las jornadas que el parque estuvo cerrado», señalan.

Vecinos en la hoguera de Meiro. / Fdv

Una de las alternativas para paliar la situación sería recurrir a las horas extra, pero desde el consorcio no están por la labor de autorizar más de las 80 horas anuales que están fijadas como tope y que la mayoría de la plantilla ya ha cumplido. Sería una alternativa provisional mientras no se concrete la ampliación de personal comprometida, que preveía la incorporación de cuatro nuevas personas.

Saltando el fuego. / Gonzalo Núñez

La conmoción es absoluta en el gobierno local de Cangas. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG) solicitó dos citas urgentes, una con el director xeral de Emergencias, Diego Calvo y otra con el representante del gobierno de la Diputación de Pontevedra encargado del Consorcio. Considera que es urgente atajar el problema y ofrecer explicaciones por un hecho tan grave como, primero, que no haya bomberos la noche de San Juan en O Morrazo y, segundo, que el parque hubiese cerrado tantos días en lo que va de año. Los datos de los que dispone el Concello son que en lo que va de año el Parque de O Morrazo cerró 69 días. Los datos de Iglesias no distinguen de cierres totales o cierres parciales. También deja muy claro que para Emergencias Cangas la prioridad de actuación en noches como la de ayer es Cangas, que es donde tiene que garantizar la seguridad, por la que no puede atender a otra zona excepto que se trate de algún asunto muy grav e. El gobierno local pedirá a la Dirección Xeral de Emergencias más equipamiento para el servicio de Cangas, debido a su compromiso y al hecho de que en muchas ocasiones tiene que suplir la falta de bomberos .

Una familia enciende su hoguera en Rodeira. / Gonzalo Núñez

Pese a todo, en Cangas no se pierde la paciencia ni las ganas de disfrutar de San Juan que se pega a los huesos, que hace sudar con solo salir a la arena, que apetece bañarse en un mar de Rodeira, con una temperatura casi de Mediterráneo. La playa de Rodeira se incendió con hogueras, se hicieron trincheras para el fuego y se acinó leña como si no hubiera un mañana. La gente se consagra en esta noche al fuego y a la cena de fiambrera y carne quemada, al alcohol purificador y se rinde culto al sol, en esta noche más larga del año. Cientos de hogueras en Rodeira y otras tantas en Nerga, Vilariño, Coior y muchas más.

En cuanto a Moaña el Concello solo concedió permiso para tres grandes hogueras colectivas en terreno público. Una fue la de Tirán, que tuvo actividades en el Monte do Cura desde primera hora de la noche. Los vecinos de la parroquia iban a disfrutar de choripanes y queimada. En Domaio se celebró, en la explanada del club de jubilados, la Noite Meiga con música a cargo de Dj Jenni, hinchables y juegos para niños. En cuanto a Meira, la gran hoguera de Samertolaméu, iba a contar con la actuación del grupo Ámbar en una verbena desde las 23.00 horas para, a medianoche, encender las llamas.

Disfrutando de la noche de fiesta en la playa de Rodeira. / Gonzalo Núñez

En Bueu había autorizadas casi una treintena de hogueras, ninguna de ellas en terreno público. Durante el plazo para la solicitud de permisos se presentaron dos peticiones para la playa de Banda do Río, pero fueron denegadas por los servicios técnicos municipales porque aún no se modificó la ordenanza de playas y se trata de una actividad no autorizada. Esta situación provocó el enfado de hostelería y vecinos de Banda do Río, algo de lo que se hizo eco ayer el exconcejal y exvicealcalde Julio Villanueva. «Desde ACB –que forma parte del gobierno por medio de Laura Ogando– esiximos explicacións de por que unha fogueira tan tradicional non se pode celebrar» y responsabiliza al alcalde.