Cangas priva de mejoras a varios colegios para poder financiar los comedores escolares

La financiación de varios comedores escolares, que debería asumir la Xunta, absorbe al Concello de Cangas recursos económicos que necesita para el mantenimiento de sus instalaciones, que sí es obligación municipal. Es el mensaje que la alcaldesa, Araceli Gestido, trasladará mañana al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que la recibe en Santiago para tratar este asunto «prioritario». La regidora exige «igualdade no financiamento dos comedores escolares» y denuncia «a discriminación que sofre Cangas» con respecto a otros municipios vecinos: «Mentres en Moaña, Gondomar ou Ponteareas a Xunta de Galicia asume o custe total deste servizo esencial, aquí trasládase esa carga económica ao Concello, nunha decisión que consideramos inxusta, arbitraria e inaceptable», recalcó en un breve acto simbólico de colocación de una pancarta reivindicativa en la fachada del consistorio coincidiendo con el fin de curso escolar.

Los centros de infantil y primaria afectados por esta situación son Espiñeira, de Aldán; A Rúa, en Coiro; O Hío y Nazaret. Desde el gobierno local insisten en que la alimentación del alumnado en horario lectivo «é competencia exclusiva da Xunta, e esiximos que asuma tamén en Cangas o 100% do custe dos comedores escolares», y advierten que «Cangas non vai ser menos que outros concellos e non pode haber alumnos de primeira e de segunda».

El Concello invierte unos 50.000 euros anuales en este servicio, según sus datos. «Facémolo por responsabilidade e compromiso coa comunidade educativa, pero eses fondos deberían empregarse nas competencias propias do Concello, como o mantemento e mellora dos centros públicos, que necesitan actuacións urxentes». Entre ellas mencionan la reparación de cubiertas con filtraciones, renovación de instalaciones eléctricas y de fontanería, pintado de aulas, mejora de accesibilidad, sustitución de ventanas o conservación de los patios y zonas de juego.

Mientras, la Consellería de Educación sostiene que se trata «de comedores municipales» y avanza que la Xunta de Galicia, «como cada curso», está «dispuesta a continuar con el convenio con el Concello».