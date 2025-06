Santos pide que el Sergas «recapacite» y cite ya la comisión del centro de salud

«Si la vía institucional no funciona y la vía de la movilización parece que ya la tienen asumida, nos quedará la vía judicial», argumentó ayer la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) encabezando la 189ª concentración semanal consecutiva para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, pues está centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde el último fin de semana de marzo de 2020. Con esta frase la regidora insistía, como adelantó FARO, en que si a lo largo de la semana que empieza hoy la Consellería de Sanidade no convoca la comisión de seguimiento del convenio del nuevo centro de salud, el gobierno local acudirá a la justicia para forzar a esta reunión. «La pedimos ya en tres ocasiones por escrito. Parece que a Moaña ni nos aclaran si el nuevo centro de salud abrirá con urgencias ni nos responden a la petición de reunión de esta comisión de seguimiento», alega para tomar esta medida que sería drástica.

De hecho, la propia nacionalista reconoce que «como representante público que soy, lamentaría mucho tener que comunicarme con la Xunta a través de un juzgado. Espero que recapacite y nos convoque esta semana».

En la concentración Santos también aseguró que mantenían las protestas para ser «la voz de las personas que no pueden desplazarse a Cangas para acudir al PAC, a los que se imposibilita una atención sanitaria digna». La nacionalista acusó al gobierno gallego de «pretender que nos rindamos, porque muchos de nosotros estamos cansados por los tres años y medio de protestas», sin embargo, prometió que «seguiré en la lucha aunque tenga que estar aquí yo sola, porque soy la alcaldesa de todos los vecinos y defenderé que todos tengan el servicio médico que les corresponde».

Apeló a la participación en la concentración de este jueves, 26 de junio, ante la sede de la Xunta en Vigo. Sobre la petición de reunión con todos los grupos del Parlamento gallego, de momento la única respuesta para reunirse en Moaña con la Mesa da Sanidade es la del propio grupo parlamentario del BNG. La Plataforma en Defensa da Sanidade pidió colaboración en la recogida de firmas para reclamar las urgencias.

La protesta del sábado en O Hío. | FdV

Vecinos de O Hío mantienen la presión ante las «largas» que Sanidade dio al Concello

La reunión de esta semana entre representantes del gobierno local de Cangas y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no desanimó a las asociaciones vecinales de O Hío que mantienen sus concentraciones quincenales. Consideran, los convocantes, que esa reunión acabó sin buenas noticias para esta parroquia, al darse prácticamente por descartada la reapertura del consultorio de O Hío, cuya atención se encuentra desde la pandemia en la Casa do Mar de la parroquia vecina de Aldán. La explicación es que los médicos no quieren estar solos en un consultorio tan pequeño como el que daba atención en O Hío.Por otro lado, sobre la reclamación del centro de salud de O Hío-Aldán en los terrenos cedidos por el Concello al Sergas en O Viso, la cita con Gómez Caamaño acabó con un apelación a la revisión del plan funcional para la comarca, que determinará si es realmente necesario u operativo ese centro.Los concentrados ayer lamentan que el gobierno local saliera de la reunión «con pocas esperanzas» y aseguran que mantendrán sus protestas.