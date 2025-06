La Mostra se abre con un alegato para "okupar" más espacios con la cultura

La edición número 42 de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas levantó ayer el telón en el Auditorio Xosé Manuel Pazos, un acto inaugural que da paso a dos intensas semanas de programación teatral y actividades paralelas. La ceremonia de apertura incluyó la entrega del XXV Premio Mulleres en Acción, que fue para Mercedes Peón, y contó con un pregón teatralizado con As Fillas Bravas, una creación de Chévere. Una intervención que contó con humor, reivindicación y un alegato contra los vientos de guerra que suenan el el mundo. También lanzaron un mensaje para reclamar a los más jóvenes que se impliquen en la organización de la Mostra para que pueda llegar a las 50 ediciones. Y aprovechando que hoy se celebra una de las noches más especiales del año dejaron constancia de que "un verán sen teatro en Cangas é como unha noite de San Xoán sen sardiñas".

El patio de butacas del Auditorio estaba lleno para este inicio de la Mostra de Teatro de Cangas. Las intervenciones comenzaron con Salvador del Río, del comité organizador, y que a continuación dio paso a las autoridades presentes: el diputado de Cultura de la Diputación, Jorge Cubela; el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; y la concejala de Cultura de Cangas, Aurora Prieto. Tras los discursos –todas las intervenciones contaron con intérprete de lengua de signos– subió al escenario la directora artística de la Mostra, María Armesto, que fue la encargada de presentar a Mercedes Peón y entregarle el Premio Mulleres en Acción "pola súa traxectoria profesional, artística, investigadora e de divulgación". La artista fue recibida con un enorme aplauso y en su intervención confesó sentirse "abrumada por esta honra e xenerosidade". Peón explicó que acudía a la Mostra a recoger este galardón "para todas as tocadoras, as miñas compañeiras leais".

Mercedes Peón, emocionada con el XXV Premio Mulleres en Acción de la Mostra de Teatro de Cangas. / Gonzalo Núñez

Luego salieron las tres integrantes de As Fillas Bravas, cuya feliz unión comenzó precisamente hace más de una década en el marco de la Mostra de Teatro de Cangas. El suyo fue un pregón aderezado con humor, reivindicación y, por supuesto, se arrancaron a cantar en más de una ocasión. Defendieron que la cultura debe "okupar" todo el espacio posible y dejaron un alegato contra la guerra. "Hai que xuntarse para cantar e bailar, non hai nada máis pacífico que o ambiente que se xera nunha foliada", defendieron.

El patio de butacas del Auditorio lleno de público para la jornada inaugural de la Mostra de Teatro de Cangas. / Gonzalo Núñez

"Que bonito é que Cangas sexa coñecida por unha mostra de teatro e non por unha celulosa"

Al hilo de la cultura se felicitaron porque "Cangas sexa coñecida por unha mostra de teatro e non por unha celulosa". Un guiño que derivó en gritos de "Altri non!" en todo el patio de butacas. As Fillas Bravas se despidieron del público que acudió a la jornada inaugural de la Mostra cantando: "Para gobernar o mundo, muller non é como o home. Para cantar con orgullo, nós somos moito mellores". Palabra de Fillas Bravas.

Y de As Fillas Bravas a "La Reina Brava", que es el montaje con el que se abre la XLII Mostra de Teatro de Cangas. Un drama satírico ibérico con ecos de Shakespeare protagonizado por Las Niñas de Cádiz, que en 2021 ya conquistaron Cangas y se llevaron el Premio do Público con "El viento es salvaje".

Un momento de «La Reina Brava», la obra que inauguraba ayer la Mostra de Teatro de Cangas. / Gonzalo Núñez

La programación de la Mostra de Teatro hace hoy un alto en el camino para disfrutar de la noche de San Xoán. Las actividades regresarán mañana: a las 18.00 horas se presentará en el salón de plenos del Concello de Cangas el libro "As Fillas Bravas de Momán", con Patricia Lorenzo de la compañía Chévere; a las 18.30 horas, en el mismo lugar, será el turno del libro "Galegas na música" y su autora, Isabel Blanco; y para acabar estas presentaciones a las 19.00 horas volverá Mercedes Peón con "Somos pandereteiras".

En lo que respecta al Auditorio, mañana a las 19.00 horas en la sala de exposiciones se representará "Os cravos de prata", de Furafollas Teatro, un grupo que se integra dentro de la Asociación Doa de Salud Mental en Cangas. Y a las 21.00 horas en el escenario principal del Auditorio se celebra el IX Torneo de Dramaturxia de Galicia, presentado por Esther Carrodeaguas. Los "combatientes" de esta edición serán Iván Caloto, Marta Lado, Amantia Coello y David Gun Gundas.