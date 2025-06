Sonia Corral e Ibán Hermelo triunfan no Certame de Microrrelatos

«A discusión da noite pasada coa nai fora das que facían época». Con esta frase do libro «Na canella infinita» do moañés Juan Parcero comezaron todos os textos que participaron no Certame de Microrrelatos da Ría da Lonxa Literaria de Moaña.

Onte entregáronse os premios nun acto no que estiveron presentes integrantes dos xurados como a escritora e titora do Clube de Escritura do IES As Barxas Iria Collazo –que outorgou o premio do público– ou o propio autor Juan Parcero. O texto que se levou o premio do xurado se titula «Dúas chamadas» e a autora é Sonia Corral Franco. O premio do público foi para a obra «Nai», de Ibán Hermelo Rodríguez. Na gala participou tamén a edil de Cultura, Coral Ríos.

Os relatos gañadores son os seguintes:

NAI

A discusión da noite pasada coa nai fora das que facían época. Berrei ata que me doeu a gorxa, pero ela segue sen dicir nada, porque dende que tivemos A Pelexa ela non fala, só me mira cos seus ollos acusadores cheos de odio. Prefería os berros, os insultos, cando me dicía inútil, non serves para nada, vago, paspán. Antes pregaba que calase, pero agora... agora isto é un inferno. Esa mirada fixa en min, un reproche mudo que me perfora. Ata polas noites, cando finxo durmir, sinto como senta ao meu carón na cama, a súa presenza esmagándome, os seus ollos cravados en min como pozos de resentimento. Despois da Pelexa con maiúsculas todo foi a peor. Aínda que pasaron meses, teño os nervios en carne viva, xa non aturo máis esas verbas non ditas e, por riba de todo, esa mirada cravada en min coma un coitelo. Decidín que xa non aguanto máis. Vou rematar con isto, miña nai. Fun ó centro comercial e merquei unha pa, cordas e unhas luvas. Irei polo camiño do muíño, monte arriba, ó lugar onde fai oito meses te enterrei despois de matarte, e pecharei os teus ollos para sempre.

Autor: Ibán Hermelo Rodríguez

DÚAS CHAMADAS

A discusión da noite pasada coa nai fora das que facían época. Lois porfiaba con faltar ás clases. Rogáralle insistentemente non asistir ao instituto ao día seguinte. Suplicara, chorara, berrara… pero Mónica permanecera impertérrita.

Esta mañá, para evitar que perdese o autobús ou maquinase calquera outra andrómena para non acudir ao centro, decidira levalo ela mesma. Aparcou e agardou ata velo cruzar o van da porta. Antes de entrar, o rapaz, emitiu a derradeira súplica; Por favor!

Visiblemente anoxada, Mónica encamiñouse cara ó traballo namentres cavilaba no pueril e inusitado comportamento do fillo. Atopábase na reunión das doce, cando os teléfonos da oficina comenzaron a soar insistentemente ao tempo que un rebumbio de sirenas de policía, bombeiros, ambulancias… se colaba a través dos vidros.

A compañeira de contabilidade deu a aciaga nova. Acababa de haber un tiroteo no instituto. Había feridos e mortos. Un alumno entrara armado.

Mónica, arrepiada, asiu o móbil e chamou en dúas ocasións ó fillo, pero en ningunha delas obtivo resposta.

A primeira, porque Lois, aterrado, buscaba acubillo nun armario de limpeza e a segunda, porque unha bala lle atravesaba o peito no momento en que era descuberto, delatado polo chío do teléfono.

Autora: Sonia Corral Franco