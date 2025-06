«A idea no 2015 era cambiar o rumbo da vila e a miña obra aínda non está culminada»

Leticia Santos, a primeira muller en chegar á Alcaldía de Moaña, cumpriu o 13 de xuño de 2015 unha década no cargo. Cando remate este mandato no ano 2027 igualará a Xabier Abalo como a persoa que máis tempo presidiu o Concello de Moaña e, aínda máis, será a primeira en completar tres mandatos consecutivos. Este venres foi arroupada pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, nunha cea con militantes e simpatizantes.

Chegou á Alcaldía no seu primeiro intento. No 2015 agardaba unha carreira tan longa na política local?

No 2015, cando a militancia do BNG me propuxo de cabeza de lista e conseguimos facer unha candidatura fantástica, o que agardaba era cambiar radicalmente o rumbo que levaba o Concello de Moaña. Entendo que aínda non está culminada a miña obra. Aínda temos cousas que facer e mellorar. Nunca pensei nun horizonte temporal. Só en obxectivos e en cumprir o programa de goberno.

Que outras metas ten en polítca, máis alá da local?

Estou centrada ao cento por cento no meu traballo, que é ser a alcaldesa de Moaña. Mentras a xente considere que debo representala estarei centrada na tarefa que me recomendaron.

Semella que ten a intención clara de voltar a presentarse no 2027, non?

Afortunadamente sinto que a xente respecta o noso traballo. Admito que hai cousas que mellorar pero en xeral creo que a veciñanza de Moaña entende que hai un goberno que está a cumprir co que se prometeu nas urnas e que está gobernando coa veciñanza integrada dentro da toma de decisións.

Os consellos veciñais, que implican aos colectivos na redacción dos orzamentos, facilítanlle a gobernanza?

É polo concepto. Por ser capaces de integrar á colectividade na toma de decisións. Escoitamos aos colectivos e pensamos os proxectos conxuntamente. Así empregamos os recursos de xeito máis eficiente porque as persoas sinten que atendemos ás necesidades que teñen nos barrios e parroquias.

De que se sinte máis orgullosa nesta década?

De conseguir, como equipo, darlle a volta completamente á situación que vivía o Concello cando nós chegamos aquí.Especialmente porque hoxe temos a capacidade de atender mellor a toda a nosa veciñanza. Sobre todo ás persoas máis vulnerables. Dende entón máis que duplicamos o gasto social. Agora mesmo estamos en 2,4 millóns no orzamento. Ao chegar aquí a política social non chegaba ao millón de euros.

Acadar a maioría absoluta foi a maior ledicia da súa carreira política?

Un dos maiores momentos de ledicia foi cando conseguimos desatascar a construcción do centro de saúde. Cando a Xunta admitiu que lle servía a parcela. Esa ledicia está chafada pola falta de palabra da Xunta, que aínda non nos asegura que o centro de saúde terá as urxencias a pesar de que está asinado no contrato. Imos a empregar todas as ferramentas posibles. Esperemos que a Xunta o entenda. Sería un pouco triste rematar no xulgado. A falta de palabra cando nos dixeron que as urxencias só se levaban a Cangas polo Covid foi a maior decepción que levei nestes anos.

A construcción do edificio do auditorio e 10 viviendas sociais é a obra que máis ilusión lle fai?

En dous anos non vai estar rematado, pero con que estean iniciadas as obras deixaremos moito camiño andado. Para nós é unha obra estratéxica deste mandato, así como a humanización da praia en Meira, a da contorna da igrexa de San Martiño e a finalización das carpinterías de Seara. Seguimos sen novas de Costas para os terreos e humanizar todo o entorno de Seara.

Fervenza, Verdeal, Carro e agora Piñeiro e Rodríguez. Que opinión ten dos edís que tivo na oposición?

Cada quen fai a política como a entende. Nin me quedo nin rexeito a ningún. Respecto moito que a xente se presente para ser representante da veciñanza porque sei o sacrificio persoal que supón. Simplemente me gustaría ter unha oposición máis constructiva. Todos estamos aquí para que a veciñanza mellore ás súas condicións de vida.

Neste mandato a tensión medrou nos plenos, con abandonos ou expulsións de edís. A que se debe?

Creo que o primeiro mandato foi máis arisco. Entendo que hai directrices a nivel estatal nos partidos da oposición que están seguindo aquí. Nós estamos centrados en sacar adiante o noso proxecto de goberno. O que queiran facer para sumar é benvido.

«Incrementamos a autoestima da vila»

Oito anos gobernando en coalición co PSOE e agora dous con maioría absoluta. Que diferenza atopa?

Creo que fumos gobernos bipartitos exemplares e teño que agradecelo. Non hai moita diferenza con estes dous anos en solitario porque había sintonía no goberno anterior. Agora o que temos é maior solvencia para atender algunhas cuestións porque temos máis experiencia. Demostramos que dúas forzas políticas poden poñerse de acordo e priorizar un proxecto.

Ana Pontón voltou este venres a Moaña. Sodes un goberno local especialmente coidado polo BNG?

Sentimos o apoio da nosa organización a todos os niveis. Pero creo que non é un apoio distinto ao de outras localidades. O BNG é un referente para a maioría social de Moaña. Cando eu complete este mandato entre Xabier Abalo, Xosé Manuel Millán e eu lideraríamos a Alcaldía durante 32 anos dende a volta da democracia.

Semella que o BNG a nivel galego ten a Moaña como o seu concello modelo.

Nestes dez anos, recollendo o traballo de outros gobernos anteriores do BNG, conseguimos que moitas das nosas políticas sociais, medioambientais, de participación e de deseño urbano sexan pioneiras. Nos levaron a obter recoñecementos a nivel galego, estatal e internacional. Somos un referente aínda para Concellos que non están liderados pola nosa organización. Obtivemos varios anos a bandeira verde, recuperamos a bandeira azul, somos Cidade Amiga da Infancia, Cidade Saudable e premio nacional de medio ambiente. Iso é algo importantísimo e non é por casualidade. Conseguimos incrementar a autoestima dos moañeses.