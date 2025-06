Cangas festeja la peatonalización urbana que «pon as persoas no centro e invita a vivir e convivir»

Las obras de «humanización» de las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos, en el centro urbano de Cangas, ya estaban rematadas y estrenadas por los transeúntes, comerciantes e incluso los puestos de venta ambulante con el mercadillo del viernes. Pero faltaba la inauguración oficial por los políticos y la foto que los inmortalice como artífices de una actuación aderezada con música y otras actividades de animación callejera. La cita fue ayer, con pasacalles de Lume de Karoso y «un circo de contos» con Dani Blanco para abrir boca, y luego la banda Belas Artes para darle solemnidad a los discursos de los representantes institucionales: el presidente de la Diputación, Luis López, y la alcaldesa, Araceli Gestido, que invitó a cuidar y gozar el renovado espacio como símbolo «da Cangas que queremos, un lugar donde vivir sexa tamén convivir».

La alcaldesa se dirige a la ciudadanía en el acto inaugural. / G.Núñez

El buen tiempo animó el acto y centenares de personas le dieron uso al bulevar empedrado y con mobiliario urbano e iluminación renovadas, mientras la hostelería de la zona comenzaba a recoger los frutos en sus terrazas atestadas de clientes y salteadas de grandes jardineras con plantas y flores. Bajo el pavimento también hay mejoras importantes, que no se ven pero benefician al vecindario y a su entorno, como la nueva red separativa de pluviales y fecales que debería aliviar el problema de los vertidos contaminantes desde esa zona, aunque no garantiza que solucione los que proceden de más arriba. Una intervención integral que construye un espacio urbano accesible para los peatones e integrado con la alameda y el centro urbano de la villa, justificaron los técnicos. «Unha obra estratéxica e transformadora para a seguridade, a mobilidade e a imaxe no centro urbano de Cangas», alardean los políticos.

Público asistiendo al concierto de Belas Artes en el palco de la música. / G.Núñez

La concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, ofició de presentadora desde el palco de la música, agradeció el trabajo y dio paso al presidente de la Diputación. Luis López reivindicó la financiación provincial en el éxito de la obra y la colaboración con el Concello para llevarla a cabo a través del programa PON2030. El coste total ascendió 1,2 millones, de los que la Diputación aportó 900.000 euros y el resto salió de las arcas municipales. «As primeiras veces sempre quedan na memoria e lembro que o primeiro convenio que asinamos co Concello de Cangas foi este», manifestó el presidente de la institución provincial, y celebró que la actuación ya es una realidad, «en tempo e forma» para que la ciudadanía disfrute «dun espazo humanizado, moderno, bonito e seguro», en sintonía con el modelo que promueve la Diputación. También recordó otras obras ya comprometidas en Cangas, la más inmediata la renovación integral del pabellón de deportes de O Gatañal.

Animación «Un circo de contos», con Dani Blanco. / G.Núñez

Luego tomó la palabra la alcaldesa, rodeada también de la concejala de Cultura, Aurora Prieto (EU), y de las portavoces municipales del PP, BNG y AV, Dolores Hermelo, Antón Iglesias y Victoria Portas. Esta actuación «marca un antes e un despois para Cangas, prometendo un futuro esperanzador para a nosa veciñanza», celebró, y proclamó que «este espazo volve a ser das persoas, volve a ser un lugar para camiñar, conversar, mercar, xogar e convivir». Además de su importancia urbanística, «é un símbolo do tipo de vila que queremos construír: máis amable, máis accesible e máis viva». Un modelo de Cangas «que mira ao futuro sen esquecer as raíces, que respecta a súa historia, mais que se atreve a transformar e crear para mellorar a vida da súa xente».

Otro momento de la inauguración del espacio peatonal junto a los jardines de Félix Soage. / G.Núñez

Aprovechó la ocasión para recordar y agradecer a los artífices del proyecto de humanización del entorno de la «alameda vella», oficialmente jardines de Félix Soage, desde gobiernos anteriores. «Con especial respecto e afecto á figura do que foi alcalde de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela, que quixo dignificar os espazos públicos e avanzar cara a un modelo de vila pensado para a cidadanía». También al gobierno que le sucedió, encabezado por Victoria Portas, «que puxo en marcha este proxecto» y la contribución de la Diputación para financiarlo. «Así debe funcionar unha institución pública: sumando esforzos, respectando os procesos e pensando sempre no ben común», enfatizó Araceli Gestido, porque «cando cooperamos e traballamos con lealdade polo ben da vila, Cangas avanza», y ese es el camino a seguir para «un futuro máis sostíbel e máis humano».

El presidente de la Diputación, Luis López, durante su intervención. / G.Núñez

Las últimas palabras de la máxima representante institucional del Concello fueron para agradecer «o espléndido traballo» del personal técnico y operarios que participaron en la obra, así como a los pequeños comerciantes y vecindario que «tiveron paciencia e nos animaron» durante el proceso. «A Alameda Vella volve a latexar con forza, e con ela latexa Cangas enteira». «Este espazo, que hoxe renace, é a esperanza e a promesa dun modelo de vila que pon as persoas no centro. É un lugar que nos representa, que nos acolle e que nos impulsa cara ao futuro», remachó Araceli Gestido antes de que los músicos de Belas Artes interpretaran el himno gallego y ofrecieran el concierto inaugural.

Representantes políticos haciendo el recorrido por la nueva zona peatonal. / G.Núñez

Los peatones antes que los coches, un modelo que «prometemos continuar»

El objetivo de la «humanización» de Eduardo Vincenti y Montero Ríos, proyectada por los arquitectos José Luis Pichel y Enrique Gil y promovida por anteriores corporaciones municipales –primero con Xosé Manuel Pazos y luego con Victoria Portas en la Alcaldía–, era recuperar el espacio entre el Casco Vello y la alameda, priorizando a las personas sobre los vehículos, con plataforma única. También eliminar barreras arquitectónicas y favorecer la movilidad urbana. Para ello contó con un presupuesto de 1,2 millones de euros, que aportaron la Diputación y el Concello, en porcentaje del 80% y 20%, respectivamente. Los representantes institucionales celebran el resultado y abogan por mantener esta filosofía en próximas intervenciones urbanas.