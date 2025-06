El PP de Bueu urge la limpieza de los viales de acceso a las playas y las pistas municipales

El PP de Bueu reclama al gobierno local que acometa de manera urgente la limpieza y desbroce de los viales de acceso a las playas y de las pistas municipales. La portavoz popular, Elena Estévez, lamenta el aspecto que ofrecen estas vías en el inicio de la temporada estival y advierte de que supone un riesgo para la seguridad vial.

Desde el PP reprochan el «abandono» por parte del Concello puesto que está situación aseguran que es generalizada. «A práctica totalidade das vías do municipio que pertencen ao Concello están en malas condicións, cunha clara afección á visibilidade e á seguridade viaria», expone Estévez. La concejala cita el caso de las playas y pone como ejemplo «a forte vexetación» que existe en los accesos a Area de Bon, tanto por la bajada principal como por el camino interior de Bon de Abaixo, o el camino hacia el arenal de Tuia. «Lamentamos esta situación en primeiro lugar polos veciñois de Bueu, que son quen máis nos importan, pero tamén pola xente que nos visita, moita da cal vén todos os anos e non é de recibo o estado no que se atopa a rede viaria local», sostiene la portavoz del PP.

La situación afecta a la seguridad vial, sobre todo en el caso de las personas que se desplazan a pie. «Practicamente non se ve nada e teñen que desprazarse con moito coidado», insiste.

Estévez asegura que esta situación es extensible al resto del municipio y lo achaca «ao pasotismo e inacción» del gobierno local. «Parece que hai que pedirlle as cousas publicamente e sacarlle as cores para que actúe», afirma. Desde el PP defienden que este tipo de trabajos deben realizarse periodicamente «sen dar a sensación de que sempre se vai arrastrando os pés para sacar os asuntos adiante».