Medio Ambiente vuelve a convocar la Mesa de Ons después de cuatro años

Cuatro años después habrá de nuevo una reunión de la Mesa de Ons. No será en el Concello de Bueu como se exigía en el acuerdo aprobado en el último pleno, pero al menos no será Santiago y se celebrará la sede del Parque Nacional Illas Atlánticas en Vigo. La Consellería de Medio Ambiente comunicó oficialmente ayer la convocatoria de este órgano consultivo para el próximo jueves 3 de julio a las 12.00 horas. Una citación que llegó al Concello, pero de la que la Asociación de Veciños e Amigos da Illa de Ons aún no tenía constancia oficial a primera hora de la tarde de ayer. «Sabemos extraoficialmente que está convocada porque nos avisaron representantes da corporación», señala la presidenta vecinal, María José Pérez.

Esta convocatoria llega después de que el pleno de Bueu aprobase en su sesión del mes de junio una moción presentada por el concejal no adscrito Daniel Chapela para reprobar la gestión de la conselleira, Ángeles Vázquez, y que salió adelante con los votos del grupo de gobierno BNG-PSOE y del propio Chapela, mientras que el PP se abstuvo. En el mismo pleno se exigió la convocatoria de la Mesa de Ons, cuya última reunión data de junio de 2021 y cuando se acordó su constitución –en septiembre de 2019– se estableció que se reuniría al menos una vez al año.

Orden del día de la reunión

La citación incluye un orden del día con hasta cinco asuntos a tratar, además de un turno de ruegos y preguntas. En primer lugar se abordarán las posibles novedades sobre la solicitud vecinal para que se le reconozca a los isleños la propiedad de las viviendas, su principal reclamación desde hace décadas. En la última reunión de la Mesa de Ons, en junio de 2021, la Consellería de Medio Ambiente solicitó tiempo para analizar «caso por caso, vivenda a vivenda» la situación legal de los inmuebles y para una «profunda revisión normativa». El segundo de los puntos también está vinculado con las viviendas y se refiere a la regularización de los anexos a las casas.

En tercer lugar se abordará la petición para bonificar los billetes de barco para los isleños y el cuarto punto tratará sobre el suministro eléctrico en Ons. Un asunto de actualidad después de los problemas registrados en las últimas semanas con los generadores y tras presentar la Consellería de Medio Ambiente al Estado un proyecto de 2,2 millones de euros para instalar paneles solares fotovoltaicos. Una propuesta que se pide incluir dentro de las actuaciones financiadas con fondos europeos dentro del Plan Social por el Clima.

Por último, se dará cuenta de las obras realizadas en la isla de Ons por las distintas consellerías y las posibles acciones de cara el futuro, donde se incluye la próxima rehabilitación de la capilla primigenia de San Xaquín.

La propuesta de reprobación a la conselleira Ángeles Vázquez se aprobó después de la visita organizada el 22 de mayo a la isla y a la que no se invitó al colectivo vecinal. María José Pérez apuntaba ayer que el hecho de que la próxima Mesa de Ons se celebre en Vigo y no en Bueu, tal como pedía el acuerdo plenario, no será un impedimento para la presencia vecinal. «Supoñemos que nos convocarán e que non celebrarán a mesa sen os veciños», confiaba.