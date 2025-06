«Mientras no se pruebe lo que cocine, nos reiremos en MasterChef»

La programación del Hotel H4 de Cangas ofrece hoy (20:00 horas) el espectáculo de un rey de la comedia y actor, además de presentador de televisión, David López Valeiro, conocido como David Amor (Salceda de Caselas, 1980). Se trata de «Love está en el aire», producido por Alikate. Antes de dedicarse al espectáculo, al que llegó de la mano de la actriz María Castro, fue balonmanista, jugó en el Bueu, fichó por el Teucro y estuvo en la selección juvenil y junior, hasta que se retiró por una lesión.

Le seguimos recordando en su papel de Tito, el monitor musculoso de la serie Gym Tony ¿Qué hay de Tito en David Amor?

Era un tonto redomado y puede decir que es medio autobiográfico. Como están de moda los biopic..., creo que puede ir por ahí.

¿Es bueno el acento gallego para actuar?

No sé, es el que tengo y por ahora no me fue mal. Con 25 años de carrera no tengo mucha queja.

¿A qué se debe el nombre artístico David Amor?

A SúperPiñeiro y la época del Súpermartes. La gente pregunta por si hubiera una historia chula, pero simplemente tenía que tener nombre artístico y así quedó.

Usted será uno de los participantes en la nueva edición de MasterChef Celebrity. ¿Nos vamos a reir?

Mientras no haya que probar lo que cocino yo, pienso que sí, que no habrá la menor duda .

¿Lo mejor de la cocina?

Cuando te la preparan, clarísimamente (se ríe).

¿El mejor recuerdo de una cocina?

En la casa de mis abuelos, desayunando con ellos y toda la familia. Siempre son momentos bonitos.

¿Cómo fue la vida en su localidad natal de Salceda de Caselas?

En la Picoña, para ser más exactos. Viví hasta los 7 años y los recuerdos son de felicidad. Fue una época muy buena y lloré al irnos.

¿Cuándo empezó a contar chistes?

Desde pequeño, lo hacemos todos, es innato.

¿Qué nos vamos a encontrar en «Love está en el aire»?

Es el espectáculo más sincero del mundo. Con la excusa de hablar de lo que me gusta en televisión, al final es un hablar de todo. Busca la risa cómplice del público.

Cangas casi es sinónimo de balonmano ¿añora este deporte?

Ya estoy en una edad que lo echo de menos. Empiezo a darme cuenta de que el cuerpo ya no va. Mucha gente piensa que soy de aquí porque jugué muchos años en Bueu, aunque no soy de Cangas ni jugué.