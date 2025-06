Arte no Morrazo pone el broche a sus bodas de plata

La Bienal Arte no Morrazo se clausuró ayer en el Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas con el momento más esperado: el acto en el que se dieron a conocer los artistas y obras premiadas en esta edición, en la que el certamen alcanza sus bodas de plata. El jurado se decantó por la imponente pintura «Paisagem em construçao» del portugués Ricardo Domingues Campos; las esculturas «Fragmento dunha arqueoloxía futura 1» de Acisclo González (Ourense) y «Carrapicho ao vento mareiro» de Juan Alonso "Juan Coruxo"; y la composición de acuarela e hilo sobre cartón pluma «Figuras de Cuerdas, Vigo» de Nerea Cordeiro (Bueu). Los tres primeros recibirán un premio en metálico de 3.000 euros, mientras que en el caso de la joven artista bueuesa consistirá en una beca de posgrado en la Facultade de Belas Artes de la Universidade de Vigo.

Estas cuatro obras pasarán a formar parte de los fondos del Concello de Cangas y de la empresa Frigoríficos del Morrazo, el principal patrocinador de Arte no Morrazo y presente desde la primera edición. Además, el jurado acordó la concesión de cuatro menciones de honor a otros tantos finalistas: José Luis García Miranda (Vigo) por su pintura «Andrés O Angoleño»; Roberto Brañas (Moaña) por su cuadro pintado con bolígrafo y acuarela sobre papel «Andar ao mar»; Candela Eirea (Cangas) por su original cerámica sobre madera titulada «Tódolos animais que se decidiron a marchar»; y el también moañés José Manuel Díaz Piñeiro «Nel Pinheiro» por «Luz de verán», que no pudo estar presente y excusó su ausencia.

Candela Eirea (Cangas) con su obra «Tódolos animais que se decidiron a marchar». / Gonzalo Núñez

Las autoridades presentes destacaron el prestigio y vigencia de Arte no Morrazo, que nació hace más de 30 años [empezó con una edición anual y luego pasó a ser bienal]. «Forma parte esencial da identidade cultural de Cangas», afirmaba la alcaldesa, Araceli Gestido. La regidora se refirió a esta bienal como «un compromiso coa creación contemporánea e a liberdade artística e de expresión». Por su parte, la diputada provincial Sandra Bastos la definió como "historia viva da creación na comarca e na provincia» y señaló la feliz coincidencia de la entrega de premios de ayer con la inauguración de la Bienal de Arte de Pontevedra, que se inauguraba ayer después de un parón de quince años.

El comisario de Arte no Morrazo desde su creación, Camilo Camaño, defendió que «as artes deben contribuír a mellorar a sociedade, teñen que servir para algo máis que o pracer estéril». Y como suele ser habitual en él citó al crítico Ramón Faraldo Descalzo sobre la difícil misión que tienen los integrantes del jurado: «Si me equivoco, que Dios me perdone; si acierto, que me perdone también».

La XXV Bienal Arte no Morrazo celebró ayer el acto oficial de clausura, pero los más rezagados aún disponen de un día más para poder visitar las más de 40 obras que forman parte de esta edición. Hoy aún se puede acudir a la sala de exposiciones del Auditorio para darse un recorrido por Arte no Morrazo.