Podas, hongos y cemento ponen en jaque al emblemático pino de Bueu

El pino que crece en el centro de Bueu, en las inmediaciones del acceso al puerto y de la parada de autobús, es uno de los elementos emblemáticos y más reconocibles del casco urbano. Pero desgraciadamente no se puede decir que goce de un buen estado de salud. La lista de amenazas que lo acechan es larga: daños en sus raíces, presencia de distintos patógenos y hongos, heridas causadas por podas mal ejecutadas y un suelo muy compacto, rodeado de cemento.

Así se recoge en un informe de diagnóstico elaborado por la Estación Fitopatolóxica Areeiro, que depende de la Diputación de Pontevedra, y que plantea dos opciones. La primera y más «drástica» es la tala del pino, una alternativa que es la «máis segura e económica». La segunda pasa por conservar este ejemplar pinus radiata (pino americano) y para ello se necesitarán varias medidas. La primera es aplicar un tratamiento fitosanitario en el suelo, que debe estar completamente seco, para intentar frenar a un patógeno denominado Phytophthora pseudocryptogea, que provoca la podredumbre de las raíces absorbentes y de la base del tronco. Los técnicos de la estación fitopatológica explican que las raíces afectadas por este patógeno se desintegran, lo que reduce la capacidad del árbol para absorber agua y nutrientes del suelo. «Se afecta á base do tronco pode levar á podremia do tecido nesa área e comprometer a súa estabilidade», apuntan.

La segunda medida necesaria para intentar conservar este pino pasa por una poda sanitaria para eliminar las ramas secas y evitar su caída. Un trabajo que se recomienda que sea efectuado por personal especializado porque debe hacerse de manera progresiva y «probablemente sexan necesarios cortes de certa dimensión e tal vez haxa que complementala cun reequilibrado da copa».

Una imagen de detalle en la que se ven abundantes agujas secas en el pino del paseo del centro de Bueu. / Gonzalo Núñez

En su diagnóstico de situación, desde la Estación Fitopatolóxica Areeiro describen que el pino crece sobre un suelo «moi compacto, con raíces moi superficiais e danos mecánicos por pisoteo» y añade que ese suelo presenta un «exceso» de humedad. A apenas un metro del tronco se colocó un monolito de piedra y se supone que durante el proceso de cimentación «seguramente se practicou algún corte» en el sistema de raíces del pino, algo que también se entiende que ocurrió durante la construcción de la acera ya que están demasiado cerca.

El informe también documenta la presencia de varias heridas y cortes derivados de acciones de poda «mal executadas», en las que se aprecian roturas y secreciones.

Una vista de la copa y las ramas del pino del centro de Bueu. / Gonzalo Núñez

Otro de los aspectos en los que se fija el diagnóstico es en la presencia de agujas secas en la copa del pino, «en maior cantidade do normal», por lo que se tomaron muestras de las ramas para analizar en el laboratorio. En esos análisis se detectó la presencia de varias especies de hongos, que pueden penetrar en el árbol a través de las raíces o de las ramas, provocando una podredumbre progresiva que se traduce en un debilitamiento en la estructura interna del árbol.

Esas analíticas no detectaron la presencia de un patógeno de cuarentena denominado Fusarium circinatum, que es el causante del conocido como «cáncer resinoso del pino» y al que esta clase de pino es muy sensible. No obstante, los técnicos son muy cautos a este respecto porque a la vista de los síntomas que presenta el árbol en altura «non se descarta que estea presente».

Este informe a la Estación Fitopatolóxica Areeiro fue solicitado por el Concello de Bueu, atendiendo así a una petición del colectivo ecologista Anduxía, que ya mostraba su preocupación por el estado del pino después de las obras ejecutadas en el entorno. El diagnóstico también incluye una advertencia a tener en cuenta: la parte del árbol en la que se concentra la mayor densidad de ramas y agujas secas se encuentra justo encima de la acera y de la parada de autobús, lo que puede suponer un evidente riesgo.