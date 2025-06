Marta Rial presentó ayer su cuarta novela.

Escritora y presidenta y fundadora de la asociación de fibromialgia de O Morrazo, Marta Rial presentó ayer su libro «Reyertas en el rellano», su cuarta novela.Relata la vida en una comunidad alterada por la llegada de unos inquilinos,que rompen la paz con sus actitudes.

A vueltas con la falta de cobertura de móviles

Vimos como instalaban las antenas para la telefonía móvil en un edificio de la avenida de Marín en Cangas, pero no somos capaces de reconocer su eficacia. Unos nos comentan que aún no están conectadas; el Concello nos dice que solo le competía la licencia muniicpal, no detectar si se ponían en marcha o no. Pero lo cierto es que parece que la cobertura, desde aquello, va a menos, sobre todo en la calle Noria, en las inmediaciones. Ahora hay que ir hasta más allá arriba del Hotel Hollywood para encontrar cobertura telefónica, para enviar correos. La selva también está aquí, no sólo la del monte Ramil, en Tirán