Cangas salta a las plataformas con «Santervás»

La sangre artística corre por sus venas. Su padre Borja Brun es un reconocido fotógrafo profesional de Cangas y Miguel González Santervás encontró tanto en él como en su madre todo el apoyo para dedicarse a la música urbana, que fue siempre su pasión desde niño y de la que ya vive, como autor y productor. Acaba de publicar en las plataformas digitales «Hasta ahora» su primer EP y segundo trabajo tras el disco «Con la cruz en el cielo», con cuatro canciones suyas, que tenía en la recámara y que trae al presente de forma sentimental como «Gata complicada».

Recuerda que, con sólo dos años, su padre le regaló un teclado con sonidos y aquello ya le apasionó. Con 8 empezó a estudiar música, se formó en piano y composición con la conocida artista y por aquel entonces profesora en Cangas, Diana Tarín. Miguel, cuyo nombre artístico es «Santervás» ya tenía claro con poca edad que quería dedicarse a su música. Con su iPad empezó a producir sus propias canciones, con música y letras suyas, al mismo tiempo que continuaba sus estudios de Secundaria. En el instituto Monte Carrasco conoció al profesor de música Pumar, del que asegura que cumplió con sus inquietudes musicales y le ayudó a seguir investigando. Fue creciendo, no sólo en edad sino también en el ámbito musical. Lo intentó en el Conservatorio, pero reconoce que estuvo un año y que no era un sitio para él. Su paso por el Instituto María Soliño también le resultó muy ventajoso. Tiene muy buenos recuerdos del profesor de música Xulio Abal y por aquel entonces tuvo la iniciativa de poner en marcha en Cangas el festival Cott en las Festas do Cristo de 2022: «Sentía que había muchos músicos urbanos como yo, pero no estábamos unidos y por eso montamos ese festival que se prolongó durante dos años». En ese festival conoció a al músico Iago González Graña y asegura que con él aprendió mucho de este profesional ya más veterano. En su estudio fue tejiendo su futuro, conociendo y entablando amistado con otros músicos como Xian, a los que produce temas y mezcla que distribuye en plataformas, mientras que llegaba el final de curso de Bachillerato.

Una de las fotos de presentación de su disco. / Fdv

Su meta ya era convertirse en «Santervás» y con 18 años decidió que su destino estaba en Madrid y para la capital de España se fue, en donde sigue residiendo, aunque alternando estancias en su Cangas natal, en donde espera poder ofrecer este verano en los chiringuitos para presentar sus trabajos.

En Madrid también conoció a su pareja Paula, que casualmente es de Cangas, y que asegura que ha sido una gran ayuda para él como estilista: «Me ayudó mucho en mi primer disco y también en éste». En Madrid también conoció a una persona fundamental en el desarrollo de su carrera, su manager Jaime Lanchas Fuentes «Jota», de AAldea, que le ha ayudado mucho en este nuevo trabajo, en el que como él dice pasa de ser marinero de bajura a la altura, cuando se sale fuera: «Me invitó a su estudio y desde el primer momento hubo muy buen entendimiento. Las ideas que tiene son increíbles».