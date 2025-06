Adiós a un curso con premios y reconocimientos al STEMbach

El curso escolar concluye hoy y la gran mayoría de los centros educativos- salvo los que seguirán abiertos para los campamentos de verano de los Concellos- cerrarán hasta septiembre para el comienzo de un nuevo año académico que se prevé que esté marcado por una bajada en la matrícula. Hoy será el momento de la despedida, aunque los alumnos ya han estado disfrutando estos días de festivales y excursiones como la de ayer del CEIP de Domaio, que empezará el nuevo curso con 76 alumnos frente a los 82 del actual. Fueron a la playa y piscinas de Samil, en Vigo. El colegio Nazaret, en el casco urbano de Cangas, se desplazó al auditorio para el festival de fin de curso y hoy realizará un recreo más largo y fiesta del agua en el patio. El calor de estos días no afectó tanto a este colegio como en temporadas pasadas cuando era noticia por sus 32 grados en algunas aulas, que obligó a intervenir a Educación con toldos anti calor. Pese a todo, su orientación al sur sigue provocando que sufran más que otros el calor, pero sin aquel problema. Nazaret comenzará el nuevo curso con 200 alumnos, se van 34 y se reincorporan 12 de 3 años.

Entrega de los reconocimientos al Bachillerato de excelencia STEMbach en Santiago. / Fdv

El colegio de San Roque, en Darbo, que pasa de 258 a una previsión de 262 alumnos, se va hoy de romería, con las familias también, al atrio de la iglesia de Darbo, en donde habrá juegos populares, comida y foliada. En Espiñeira, en Aldán, que pasan de 130 a 116 alumnos y que ha resultado premiado en el certamen «Nós tamén creamos» a la creatividad audiovisual, celebraron ayer su cross y hoy, aunque no suelen tener actuaciones de fin de curso, han programado una de circo con Dani Blanco, habrá graduaciones, romaría en la carballeira del centro y por la tarde más actividades del Anpa en familia.El colegio

Visita de concejales a la feria de sostenibilidad en el colegio Reibón de Moaña. / Fdv

En el colegio de Reibón, en Moaña, que también bajará de 342 a 330 alumnos, realizaron ayer una feria dentro del proyecto ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue una feria abierta a la comunidad y los alumnos explicaron lo aprendido y mostraron las máquinas que imaginaron para ese objetivo sostenible que seguirán trabajando en el próximo curso.

Festival de la Escola de Danza Maite Quiñones

También es el turno del fin de curso en las escuelas de danza y el sábado en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas es el festival de la Escola Maite Quiñones, a las 20:00 horas. La primera parte es una coreografía de base clásica y gallega para dar paso a otro bloque de coreografias de jazz y contemporánea y arrancar con las estaciones de Otoño, Invierno y Primavera y la obra central "O soño dunha noite de verán", de Shakespeare, que coincide con el solsticio del verano.

Cross en Espiñeira. / Fdv

Ayer también fue una jornada de reconocimiento por parte de la Consellería de Educación a los Bachilleratos de excelencia en ciencias y tecnología STEMbach, que imparten los institutos As Barxas y A Paralaia de Moaña, en un acto que se celebró en Santiago, presidido por el conselleiro Román Rodríguez, en el que se entregaron los galardones y entre los premiados está el IES As Barxas con el proyecto «Semellanzas e diferenzas entre a xeometría das superficies plano, cilindro e esfera». La modalidad de este Bachillerato está orientada a impulsar las habilidades científico-tecnológicas.El traballo tuvo como objetivo "desenvolver unha representación tridimensional do sistema solar e os seus astros, integrando a visualización de rutas ortodrómicas e loxodrómicas entre puntos seleccionados. Esta representación 3D compleméntase cunha visualización en dúas dimensións, onde se mostran as rutas en mapas xerados con diferentes proxeccións cartográficas. Tamén se inclúen as elipses de Tissot, que permiten analizar as deformacións causadas por cada proxección na construción do mapa". Del IES As Barxas también fue finalista el trabajo "Visualización e análise de proxeccións cartográficas e rutas xeográficas" que analiza "a representación de rutas xeográficas na superficie terrestre mediante xeometría esférica e proxeccións cartográficas. Estudáronse as rutas ortodrómicas, que representan o camiño máis curto nunha esfera, e as loxodrómicas, que manteñen un rumbo constante". Desenvolveuse, ademais, un modelo tridimensional da Terra a partir de coordenadas xeográficas extraídas de bases de datos e xeráronse mapas utilizando proxeccións cartográficas. A maiores, trazáronse as rutas nos mapas e analizáronse as distorsións de cada proxección. Entre as ferramentas empregadas inclúense QGIS, Processing e GeoGebra".

Alumnos de STEMbach del IES As Barxas galardonados. / Fdv

Por parte del IES A Paralaia, que fue pionero en la implantación del STEMbach, se presentaron trabajos que abarcan diferentes áreas de conocimiento científico y tecnológico, como "Seguridad en Internet", desarrollado en colaboración con la Universidade de Vigo, Escola de Telecomunicacións. En el área de las ciencias mariñas,se desarrollaron tres proyectos en colaboración con el Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC. "Estudio de toxicidad de un compuesto en cultivo celular in vitro y en el modelo de pez cebra in vivo", "Estudio del efecto de la miticina C en la respuesta inmunológica del pez cebra" y "Efecto da temperatura na capacidade inmunolóxica do mexilón".

Premios del certamen Tinta de lura

En la librería Wells, de Cangas, se entregaron los premios del certamen «Tinta de Lura» de Banda Deseñada, que otorga el IES Rodeira con el IES Universidade Laboral de Ourense y que recayeron en Miguelanxo Prado, en la categoría de gallego, por la obra «Voitres. Presas fáciles» y en Víctor L. Pinel, en castellano, por «Piezas».

Entrega de los premios "Tinta de lura", en la librería Wells, con el premiado Víctor Pinel (3º dcha.). / Julio Santos Álvarez

Estudiantes de francés de varias partes de Galicia en Cangas

Por otra parte, el departamento de Francés del IES Rodeira reunió en Cangas a más de un centenar de estudiantes de toda Galicia, incluidos jóvenes refugiados, en la jornada central del proyecto «Mon Journal Voyageur, una iniciativa que trasciende las barreras del aula para convertir el aprendizaje del idioma de Molière en una «aventura colaborativa, creativa e profundamente humana», explican sus promotores. El proyecto, que se extendió a lo largo del curso , busca mejorar la expresión escrita en francés, y también «abordar temas fundamentais como a educación para a paz, a igualdade e a educación moral e cívica».

Otro momento de la feria abierta a las familias en el CEIP Reibón. / Fdv

«O corazón de Mon Journal Voyageur reside na creación de diarios de viaxe por parte do alumnado, nos que plasmaron as súas vivencias e aprendizaxes dunha forma creativa e persoal». Esos diarios están expuestos en el instituto junto con carteles explicativos. En la experiencia participaron más de 200 alumnos y alumnas, principalmente de 4º curso de ESO y 1º de bachillerato que cursan francés como materia optativa. Además del IES Rodeira, la red incluye los institutos de enseñanza secundaria Agra de Raíces (Cee), As Telleiras (Narón), Allariz, Ribeiro de Ribadavia, Fonmiñá (A Pastoriza), Fernando Esquío (Neda) y A Paralaia (Moaña), así como el CPI Virxe do Monte, de Cospeito. A la convivencia se sumaron16 jóvenes refugiados originarios de países francófonos como Malí y Senegal, en colaboración con la oenegé Accem.«A súa participación, utilizando o francés como lingua vehicular, foi crucial para romper prexuízos e fomentar e fomentar a integración e o entendemento mutuo», celebran.