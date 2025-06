El Cross Cabo Udra supera su récord y roza los 1.000 inscritos

El Cross Cabo Udra este año bate récords. La prueba se celebrará este fin de semana, repartida entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, y cuenta con cerca de 1.000 inscritos en todas las categorías. El tope absoluto de un evento que llega a su octava edición y que es mucho más que deporte. Es un ejemplo de trabajo vecinal y en equipo, con más de 70 personas de todas las edades colaborando de una manera u otra en la organización, y una puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Udra y de la parroquia de Beluso.

La presentación oficial de la cita fue este miércoles en el restaurante Centoleira, uno de los patrocinadores de la prueba, y reunió a representantes de la Asociación por Beluso (Asbel), que lidera la organización, y de las tres administraciones que colaboran con el cross: Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Bueu.

La edición del año 2024 estaba prevista para el mes de octubre, pero no pudo celebrarse debido a una alerta amarilla por mal tiempo que se decretó el mismo día de la prueba. Esta vez la meteorología amenazaba por el extremo opuesto: el calor. Sin embargo, las previsiones de cara al fin de semana apuntan a una temperatura mucho más agradable. «A carreira absoluta está prevista para ás 20.00 horas do sábado e a esa hora non está previsto que se superen os 22 graos», explicaba el presidente de Asbel, Marcos Torres.

La carrera de este fin de semana servirá para celebrar la de 2024 y 2025 y para evitar que se congestione el entorno de Cabo Udra y sus accesos se ha optado por celebrarla en dos días. El sábado por la tarde se disputarán la carrera popular, a las 19.15 horas y con un trazado de 4 kilómetros, y la absoluta, con salida a las 20.00 horas y 10 kilómetros de trayecto. En ambos casos se completó el cupo inicial de plazas y desde la organización decidieron aumentar el número de dorsales, que también se agotaron. Así, en la carrera de 4 kilómetros habrá 125 participantes y en la de 10 kilómetros 350.

El domingo será el turno de la andaina (9.55 horas) y de las carreras escolares (desde las 10.00 a las 11.15 horas). La distribución en dos días permite dar un mayor protagonismo a estas pruebas, que quedaban un tanto eclipsadas por la carrera absoluta. La «andaina» también agotó todas las inscripciones y habrá un total de 225 personas, mientras que este ao se notó un ligero descenso en las categorías escolares, con 235 inscritos. Una bajada que se relaciona con las celebraciones del Corpus y con que se trata de uno de los fines de semana con mayor número de eventos y actividades deportivas.

Las felicitaciones y apoyo de Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Bueu

Los responsables de las administraciones públicas que colaboran con el Cross Cabo Udra felicitaron a la organización y se comprometieron a mantener su apoyo a un evento que transcurre por un espacio natural de gran belleza y en la Red Natura 2000. «Este é un evento que se celebra cuns grandes parámetros de calidade e de organización. Hai poucas probas destas características que se celebren sen ter que recurrir a unha empresa externa e que teñan a alguen como Marcos Torres que lidere todo o proceso», destacaba el jefe del Servizo de Deportes en Pontevedra de la Xunta, Daniel Benavides.

La presentación de ayer fue el estreno en Bueu de la nueva directora de Deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda, que aprovechó para desvelar que está inscrita para correr la prueba de 10 kilómetros. «Esta zona é espectacular pola combinación de natureza e deporte, é todo un chute de enerxía e vida», afirma.

Por parte del Concello de Bueu acudió el concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, que puso en valor el trabajo «veciñal e comunal» de convivencia que supone la organización de una prueba como el Cross Cabo Udra. Y resaltó la importancia del deporte como un elemento para la puesta en valor de las parroquias. Así citó el caso del Trail de Nocedo, el Trail de Cela y la Volta á Illa de Ons.