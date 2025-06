Una cama en la playa

No es precisamente una cama balinesa de esas de postureo, pero en la playa de San Cibrán de Aldán apareció este somier oxidado en las piedras al lado del mar. La verdad es que el pobre ya no está ni para convertirse en la «cancela» de una finca agrícola. Ya vivió mejores momentos.

Un acceso para valientes a la arena en Domaio

La rampa de acceso y las escaleras que permiten la entrada por otro lado a la playa del puerto de Domaio siguen destrozadas y con piedras incluso en el aire. Hace meses que la asociación de vecinos dio la voz de alarma pidiendo un arreglo. El verano está a las puertas y no se hizo nada. Ahora ya solo los más valientes se atreverán a disfrutar de la arena en esta zona de baño. Desde luego, pese a ser un arenal urbano, la entrada impide el disfrute a las personas que tengan su movilidad reducida.

Todavía no llegó julio... y ya no hay donde aparcar

Estacionar en el centro de Cangas ya es casi misión imposible. Y eso que todavía no llegó el mes de julio. Todo apunta a que los vecinos pasarán dos meses duros para poder desplazarse de las parroquias al centro urbano. A pesar de que todavía no llegó el grueso de visitantes, lo cierto es que ya se escuchan muchos acentos extranjeros. Como curiosidad, al lado de los portugueses, que prácticamente son de la familia, este mes no es extraño escuchar a británicos paseando por Cangas o buscando las playas.