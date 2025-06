Vecinos de A Roza se concentran por la mejora de accesos para la ambulancia

Los vecinos de A Roza, en el lugar de Beluso, han vuelto a desenterrar el hacha de guerra. Lo han hecho para reclamar al Concello de Bueu la ejecución de los dos proyectos de ampliación en los caminos de A Sobreira y de A Torre, a fin de facilitar el paso de los servicios de emergencia por ellos. Ayer más de una docena de ellos se concentraron por espacio de una hora tanto inicialmente en la fachada principal de la casa consistorial como después en el interior de la misma, en el salón de plenos.

Los manifestantes portaron pancartas con eslóganes como «O acceso da ambulancia é un dereito fundamental», «Cos impostos, primeiro servizos primarios, e a piscina que a paguen os usuarios» o «Goberno municipal, menos propaganda e máis feitos», y corearon alguna de estas consignas. «Llevamos dos años con esta historia y la gente ya está cabreada», manifiesta José Antonio Torres, que recuerda el compromiso del gobierno buenense de tener uno de estos viales –el Camiño da Torre– listo en la primavera, cuando apenas quedan unos días para el cambio de estación.

En su momento los vecinos plantearon la necesidad de ensanchar ambos viales para el paso de la ambulancia, comprometiéndose a ceder terrenos para ello. Las cesiones se llevaron a cabo y el concello elaboró ambos proyectos, con un coste aproximado de unos 60.000 euros cada uno de ellos. «Esto ya fue en abril del año pasado. Ahora solo falta hacerlos», señalan los vecinos.

Juncal reconoce el retraso pero anuncia la licitación

El acuerdo al que se llegó, toda vez que no se podían ejecutar ambas actuaciones a la vez, fue el de priorizar la del Camiño da Torre, «ya que en él hay dos vecinos que rara es la semana que no tiene que ir a buscarlos la ambulancia», sostiene Torres. Al no poder pasar por este vial, hay que cubrir a pie una distancia de unos 200 metros. En el caso del Camiño da Sobreira, la necesidad no es tan urgente al no tener por el momento ningún vecino enfermo.

Desde el Concello, el regidor, Félix Juncal, reconoce que la obra está experimentando «un retraso mayor de lo que a mí me gustaría», y asegura «comprender el malestar de los vecinos», pero también subraya que «nadie puede poner en duda que se ejecutará esta actuación», anunciando que la misma se licitará «en los próximos días». El principal problema, explica Juncal, es que la actuación en A Roza se financiará con parte del remanente generado en otra obra, la de saneamiento y abastecimiento de Area de Bon. Y en ella ha habido dificultades para ponerla en marcha por la necesidad de contratar una dirección facultativa de obra externa, y no con técnicos municipales. La situación, señala, se desbloqueará en estos días y de inmediato se activará el plan para el Camiño da Sobreira.