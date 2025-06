Quejas vecinales por los malos olores en la EDAR de Cangas

Vecinos de Areamilla no solo se quejan del ruido que provoca la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cangas, también lo hacen ahora de los malos olores. De hecho, uno de ellos presentó una instancia en el Concello de Cangas para obtener información de los hechos que denuncia. Asegura que alrededor de las 20.00 horas del día 11 de junio, la EDAR de Cangas tuvo una parada hasta las 10 horas del día siguiente. Afirma que avisó del problema a la Policía Local, porque el malo olor era insoportable, con el propósito de que pasara por la zona. Manifiesta que lo mismo se lo comentó a una trabajadora que atendió el teléfono en el número de la Policía Local de Cangas, que le contestó que no era un asunto de la Policía Local, sino de la empresa concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. Asegura que no fue muy bien tratado y que tras su insistencia la contestación fue que comentaría el caso con el jefe de la Policía Local de Cangas, Anxo Gallego.

El vecino que presentó la denuncia comenta que la EDAR dispone de dos motores y que uno de ellos se apagó con el fin de evitar los ruidos tan molestos que se producía últimamente, por los que se presentó denuncia ante el Concello de Cangas.

También indican los vecinos que la EDAR de Cangas tiene ya 27 años y que no se destacó por su construcción. En este sentido, los vecinos recuerdan que en el primer proyecto que hubo sobre el desarrollo urbanístico de Massó, la depuradora de Cangas aparecía cubierta, con canchas de tenis encima. Sin embargo, ahora, en el borrador que se presentó no aparece nada y se preguntan por cómo quedaría la EDAR en el futuro proyecto, si es algo que el gobierno local comentó con la propiedad de Massó, Abanca, y con la concesionaria del ciclo del agua.