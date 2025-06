Una planimetría del rural cangués permitirá que Guardia Civil y Policía controlen playas

Cada año es una cosa distinta, una interpretación diferente de leyes y competencias que meten en una espiral interminable a los políticos, a los locales y a los otros. Esta diferencia de interpretaciones de la ley se pudo ver ayer en la Xunta Local de Seguridade de Cangas, que presidió el subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada. Por cierto, que a la reunión llegó sin medias tintas y exigiendo medidas al propio Concello en lo que respecta al conflicto de competencias en la zona rural para controlar el tráfico en las playas. De hecho, pidió una subida de la tasa de la grúa, a la altura de la que hay en Vigo o en Pontevedra, recomendó que se instalen elementos que impidan físicamente el aparcamiento en las zonas prohibidas y dejó patente que había trasladado a la Diputación Provincial los informes de la Guardia Civil solicitando la mejora de la señalización en materia de aparcamiento en las carretera EP-1006 (acceso a Barra y Viñó), EP 1007 (acceso Nerga), EP 1008 (acceso a Areabrava) y EP 1009 (acceso a Menduiña y enlace con la PO-315).

Pero a pesar de los años, de todo lo que se dijo en 2024, la controversia respecto a quién compete el control de tráfico en la zona rural sigue patente. Porque el subdelegado del Gobierno, Abel Loada, recordaba ayer que el que era jefe de la Policía Local de Cangas en aquel momento, Alberto Agulla, dijo que había hecho un trabajo el Concello sobre delimitación de los núcleos urbanos en suelo rústico, que solo que había que actualizar la planimetría, que es lo que ahora, pasado un año, el Concello va a contratar y que espera que esté listo para empezar a trabajar de forma coordinada en julio. El retraso lo recriminó Abel Losada, que dijo que después de ese trabajo se podía firmar un convenio entre Policía Local y Guardia Civil de Tráfico para trabajar de manera conjunta en la zona rural. Pero es que el año pasado se sacó a relucir un informe definitivo de la Abogacía del Estado que dejaba claro que la competencia en el rural era de la Guardia Civil, no valía convenios, porque las competencias eran intransferibles. Y, además, la Policía Local de Cangas también va a estar muy pendiente de que la delimitación de núcleos urbanos en suelo rústico no se extienda demasiado; de hecho el sindicato policial está muy atento al respecto, porque podía judicializar la cuestión. Además, tampoco quedó definitivamente claro que los núcleos de suelo rústico se puedan considerar rural. Así que el chicle se estiró un poco más por parte de unos y otros, pero quedó más para el próximo año, «unha vez que este ano se é posible, vote a andar este acordo, nos anos vindeiros será implementadas medidas adicionais para mellorar a situación».

La alcaldesa, dispuesta a colaborar; Viñó se queja de coches mal aparcados

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), salió un poco desconcertada de la Xunta Local de Seguridad. Dispuesta a colaborar en todo aquello que se le pida, pero también sabedora que la ley se interpreta de muchas formas. También indicó que desde la Subdelegación del Gobierno se trasladó que la prioridad para la Guardia Civil no era estar pendiente de si un vehículo está mal aparcado e impide la salida de una casa, que el principal objetivo de la benemérita es la seguridad ciudadana. La regidora local se comprometió a sacar adelante el contrato de la planimetría de los núcleos urbanos en suelo rústico.También ayer quién volvía a la palestra era la presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñó, Esperanza Veiga. Trasladó a la alcaldesa que no le vale la solución de más frecuencia de transporte de autobuses por la zona de O Hío, porque dice que hay que caminar un rato, y sostiene que en los núcleos en el rural no está el problema, sino en las carreteras. No está de acuerdo con los leiraparkings municipales, porque son gratuitos y también tuvo la oportunidad de manifestar que ayer había coches mal aparcados en los accesos a Viñó y, sin embargo, los leiraparkings que hay funcionando estaban vacíos.

Abel Losada afirma que el caso de Cangas es único en Galicia

El subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, destacó que la Guardia Civil seguirá atendiendo las zonas de playas de Cangas con profesionalidad, como siempre hizo, pero en la medida de sus posibilidades. Recordó que tienen que cubrir toda la provincia y la seguridad viaria en las carreteras interurbanas es prioritaria. «O comandante do Subsector de Tráfico indicou que as campañas de seguridade viaria e o control de alcohol e drogas nas vías interurbanas deben a absorber os recursos de Garda Civil, porque son actuacións que salvan vidas». Abel Losada añadió que la problemática con las vías de playas es algo es exclusivo de Cangas y no se da en el resto de concellos del litoral de la provincia y de Galicia y los recursos humanos de la Guardia Civil son limitados.En la reunión se dio cuenta de que la Policía Local de Cangas se iba a integrar en el sistema VioGén. En el informe que hay sobre la localidad aparecen 70 casos activos en la actualidad, lo que supone un 3,7% del toal de la provincia. De ellos, dos están el riesgo alto, 7 en medio, 43 en bajo y 18 en riesgo no apreciado. Están en marcha 43 órdenes de alejamiento decretadas por la autoridad judicial y 12 teléfonos Atempro, otorgados por el Ministerio de Igualdad.