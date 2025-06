Cangas, con problemas para limitar una sola noche a las caravanas

La aprobación de la nueva ordenanza de autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas elaborada por el Concello de Cangas deberá esperar al mes de julio, y no irá, como tenía previsto el gobierno local al pleno de este junio, que se celebra el viernes 27, al que sí llevará la otra ordenanza de taxis. Los borradores de ambas ordenanzas fueron ayer trasladados por el gobierno -representado por el edil de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG);y la edil de Obras y teniente de alcaldesa, Sagrario Martínez (PSOE), a los grupos de la oposición PP y AV y se quedó en el caso de las autocaranavas en repasar ciertos aspectos del documento que pudieran ser alegables, como la novedad que incluye de limitar el estacionamiento en la vía pública a no más de una noche.

La concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, que además es caravanista, advirtió que la limitación a estas 24 horas no se puede establecer exclusivamente para las autocaravanas, sino que poniendo esta señalización se afectaría a todos los vehículos en esa vía. Hacer lo contrario sería discriminar a las autocaravanas, caravanas o vehículos tipo camper, aseguró según traslada el concejal de Medio Ambiente. Antón Iglesias señala que se va a estudiar cómo limitar este tipo de estacionamiento, si con un régimen horario o en que viales como pudiera ser en Nerga, porque no hay manera de poner normas especiales para el estacionamiento de autocaravanas en la vía pública. Para el concejal es importante que el texto que se vaya a aprobar en el pleno no incluya ningún articulado que sea alegable, por lo que estuvieron de acuerdo con lo que planteó AV en la reunión de ayer, que dice que se desarrolló de manera cordial.

Por parte del PP acudió ala portavoz Dolores Hermelo, que intervino más en el caso de la ordenanza de taxis que en la de autocaravanas, aunque está de acuerdo en la necesidad de revisarla a fondo y en la apreciación de Victoria Portas sobre la limitación del estacionamiento en la vía pública a 24 horas para las autocaravanas ya que en el vial en donde se ponga esa señalización afectaría a todos los vehículos. También asegura que en el caso de los puntos de reciclaje se va a eliminar del articulado los elementos de infraestructura mínima que deben incluir. Hermelo reconoce que Cangas cuenta con una de estas zonas en O Gatañal, pero hay mucha confusión en torno a ella en los foros de caravanistas y se difunde como zona de pernocta, además de que cuando hay partidos en el pabellón, se impide su uso. En este sentido cree necesario estudiar qué puntos de reciclaje, en donde se realiza el vaciado de las aguas negras, se pueden establacer

Con respecto a la ordenanza de los taxis, la concejala entiende que el hecho de que el Concello se haga cargo de la gestión del teléfono podría suponer un problema, aunque señala que por parte del concejal no se dieron explicaciones porque quien llevó el asunto fue la alcaldesa y ayer estuvo ausente. Iglesias no cree que haya un problema en el teléfono y dice que la ordenanza se llevará como está al pleno de junio.

Permiso municipal del taxi por 10 años y sin más licencias en otros concellos

Cangas cuenta con 11 licencias de taxi y dos paradas en Montero Ríos y en Méndez Núñez. El servicio funciona, aunque el Concello carecía de una ordenanza que lo regulara y que ahora intentará sacar adelante en el pleno. El documento marca la imagen oficial de los vehículos,de color blanco como está ahora con retrovisores y demás accesorios exteriores del mismo color o en su caso negro, si son de serie, y el anagrama del Concello y número de licencia en las puertas delanteras. También recoge que el permiso municipal para conducir un taxi con el certificado de actitud tendrá una validez de 10 años, entre otras muchas cuestiones como requisitos para ser titular y la posibilidad de contratar a una persona conductora asalariada.Los taxistas deben tener licencia de taxi, que otorga el Concello; y autorización interurbana, que otorga la Xunta. Los titulares deben, entre otros requisitos, tener domicilio fiscal o estar empadronados en Cangas. Sólo se podrá ser titular de un máximo de una licencia municipal y deberá ser explotada por la persona sin perjuicio de la posibilidad de poder contratar a una persona conductora asalariada para una mejor explotación. No podrán ser titulares de taxi en distintos concellos y cada licencia no podrá tener adscrita más de dos conductores. El número de licencias es de 1 por cada 1.000 habitantes, aunque el Concello puede conceder más, previo informe vinculante de la Dirección Xeral que corresponda y se hará por concurso público. La normativa regula la transmisión del taxi y cuando no se puede autorizar, como no haber transcurrido dos años desde la adquisisión.En cuanto a los horarios, prestarán un servicio mínimo de 8 horas diarias, con 30 días naturales al año de vacaciones. El servicio nocturno es de 22:00 a 08:00 y se hará con turnos rotativos. Las guardias las elaborará la Alcaldía o concejal delegado, tras escuchar a las asociaciones. La normativa recoge que el Concello pondrá un número de teléfono o terminal para realizar el servicio que será entregado al taxista de guardia. Los domingos y festivos serán realizados por dos licencias, de 8 de la mañana a 8 de la tarde; y de 8 de la tarde a 8 de la mañana. El Concello promoverá que el 5% de las licencias sean para taxis adaptados.