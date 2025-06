El gobierno exigirá a la Subdelegación que mejore la vigilancia del tráfico en playas

Tras la ruptura de la Policía Local de Cangas con el gobierno municipal en lo que se refiere a ordenar y sancionar el tráfico en las playas en verano, a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), solo le queda la esperanza de que la Guardia Civil, que tiene las competencias en la materia, redoble esfuerzos para asegurar el buen funcionamiento del tráfico en estas zonas tan conflictivas en verano, cada año más. Si que es cierto que el subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, prometió hombres y medios para garantizar el buen funcionamiento del tráfico rodado, pero lo cierto es que la sensación que tuvo la población de Cangas es que no hubo suficiente fuerza de seguridad de tráfico en las parroquias y que no se afrontó el problema ni hubo tantas sanciones como cuando la Policía Local se encargaba de la tarea mediante un convenio que la Abogacía del Estado declaró nulo. Incluso existía la posibilidad de que aquellas personas que fueron multadas por la Policía Local, en ocasiones con 200 euros, recurrieran y ganaran.

Autocaravanas el verano pasado en Nerga. | Santos Álvarez

El refuerzo de medios y personal es lo que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG)_va a plantear hoy al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. La regidora local afirma que no es ella la que debe decir cómo hacerlo, pero sí ofrecer su colaboración para que la seguridad del tráfico en la zona de playas esté garantizada y se atienda las muchas llamadas que hay de vecinos que denuncian que no pueden salir de sus casas cerca dela playa porque hay coches aparcados o que es imposible la salida de los accesos a playas porque hay vehículos aparcados a ambos lados de la vía, así como vehículos que están aparcados en zonas que deben permanecer libres para la entrada y salida de ambulancias o servicios de emergencias. «A mí me consta que hubo muchas quejas el año pasado. Es su territorio y yo no puede decir a la Subdelgación del Gobierno cómo tiene que actuar, pero sí pedir que se actúe; lo mismo en playas que en la movida nocturna, donde sí que nosotros tenemos competencias, pero debemos buscar fórmulas para colaborar y que la Policía Local tampoco tenga toda la responsabilidad en esta materia, que es compartida».

Por otra parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, no quiso dar demasiada importancia a las críticas que vienen desde la Asociación de Vecinos «Pedra Amarrada» de Vilariño, que criticó el plan de aumentar las frecuencias de autobuses por la carretera de O Hío. Recuerda que no lo hizo ninguna otra asociación y que a lo que es Vilariño no le afecta en absoluto la medida que la Xunta de Galicia va a implantar a partir del día 1 de julio. Considera que nunca estará todo a gusto de todos, pero que el aumento del transporte público sí es algo que solicitaron muchas asociaciones vecinales de las parroquias de O Hio y Aldán. También informa que solicitó a la Dirección Xeral de Transportes el mismo aumento de la frecuencia de autobuses para el fin de semana, pero que entiende también las razones por las que lo denegaron.

La junta de portavoces se prepara para decidir hoy el estacionamiento de autocaravanas

Está previsto que la Junta Local de Seguridad se celebre a las 11.00 horas y para las 13.00 horas quedó la reunión de la junta de portavoces, la misma que se suspendió el viernes pasado por un enrocamiento de la oposición municipal. En la misma se va a abordar dos asuntos de máxima actualidad: la ordenanza de autocaravanas y la de taxis. La primera es urgente, con el verano ya encima y la numerosas presencia de estos vehículos en el municipio de Cangas. La presenta el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, que busca el máximo consenso para que las dos ordenanzas lleguen al pleno de este mes, aunque no entrarían en vigor hasta agosto, ya que el mes de julio sería para presentar alegaciones.No hay motivo, en esta ocasión, para pensar que no se va a celebrar esta vez la junta de portavoces, aunque tal y como se mueve la política en Cangas todo podría suceder.