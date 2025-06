La alcaldesa de Moaña acusa al Sergas de ser «comerciales» de la sanidad privada

Moaña sigue con la lucha por el regreso de las urgencias, sin que la Consellería de Sanidade mueva ficha a favor de esta reivindicación. Ayer la Mesa Local da Sanidae, que preside la alcaldesa,Leticia Santos, cumplió 188 semanas de concentraciones ante la Casa do Mar para exigir ese regreso y cubrir las ausencias del personal médico y sanitario. Cumplieron tres años y medio desde que en diciembre de 2021 y superada la pandemia del COVID empezaron las protestas para exigir el derecho de Moaña a recuperar su Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias, desplazado a Cangas.

La alcaldesa, acompañada por el presidente de la Plataforma de la sanidad pública, Gabriel Ferral, criticó de nuevo las excusas ficticias de Sanidade para no devolver las urgencias, «que no fue por la pandemia, ni por la preferencia de los médicos a estar en Cangas, si no por ahorro. Así tienen a los médicos agrupados y cuando alguien falta, en vez de reforzar se quedan con menos unidades». Santos insistió en que la Xunta prioriza ahorrar recursos en O Morrazo para destinarlos a otros lugares o para favorecer a la sanidad privada. En este sentido dijo que la privada engorda cada vez que esta situación empeora y añadió que la Xunta y el Sergas son los «comerciales de la sanidad privada». Anunció que se había enviado una carta al presidente del Parlamento gallego para reunirse con los tres grupos para explicar lo importante que es recuperar las urgencias.