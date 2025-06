Sagrario Martínez, candidata a la secretaría xeral del PSOE en Cangas

La asamblea socialista de Cangas para elegir nueva ejecutiva se celebrará el próximo día 28 de junio, dos días antes de que finalice el plazo dado por la ejecutiva provincial del PSdeG PSOE. De momento, solo hay una candidatura confeccionada, la que encabeza la portavoz socialista en el Concello de Cangas, Sagrario Martínez, que va a por todas para salir elegida secretaria xeral de la agrupación municipal socialista de Cangas. Salvo movimientos de última hora no se espera que Sagrario Martínez tenga competidores. La ex edil socialista Iria Malvido ya dejó claro que no tenía intención de disputaron su ex compañera Sagrario Martínez la secretaría provincial del PSdeG PSOE en Cangas. Por su parte, el actual secretario xeral, Eugenio González, ya se despidió de la ejecutiva que aún preside en una carta. No lo hizo aún de toda la militancia, pero podría aprovechar la asamblea xeral para hacerlo. Eugenio González deja la primera línea de la política tras estar inmerso en un proceso judicial por u caso de supuesta suplantación de personalidad en la solicitud de retirada de un vado permanente. El asunto está pendiente de resolución judicial. Pero es cierto que este caso no influyó en su futuro. La decisión de dejar la primera línea de la política ya la había tomado antes, poco después de que la candidata a la alcaldía de Cangas, Iria Malvido, tuvo que abandonar el cargo por dar positivo en una prueba de alcoholemia (ya cumplió su condena).

Sagrario Martínez no oculta que tiene su candidatura preparada, por no decir cerrada, en la que se esperan numerosos cambios y alguna que otra sorpresa. Sagrario Martínez se presenta a las elecciones a la ejecutiva provincial en medio de una crisis en el PSOE nacional, con el caso Santos Cerdán y sus compañeros el exministro Ábalos y su asesor Koldo García. Son unas elecciones en medio de un PSOE descompuesto, que, a lo mejor, no sirven de nada porque se abre otro proceso a mayor altura. Porque ahora sí que ya hay voces internas en el PSOE que piden a Pedro Sánchez que dé un paso al lado. Y lo que no había ocurrido hasta la fecha, que se lo dicen desde su propio entorno. Hay que ver lo que aguanta Pedro Sánchez tras esta debacle interna del PSOE.

Y en esta ansia de renovación política que ya se escucha en la organización, nadie quiere representar la continuidad de las cosas. En este sentido, Sagrario Martínez debe demostrar con hechos claros que su política interna será diferente, que tiene que marcar distancia para ser creíble ante el electorado de 2028. Porque lo que está previsto es que sea Sagrario Martínez, si finalmente sale elegida secretaria xeral del PSdeG PSOE en Cangas la que sea candidata a las elecciones municipales del citado año. Y aquí el cambio debe ser mucho mayor.