De pintor a estudiante con 46 años y matrícula de honor

No es un alumno que haya pasado por la Prueba de Acceso a la Universiad (PAU), pero su expediente, con matrícula de honor, y las circunstancias de su graduación, bien merecen dedicar un espacio al vecino de Bueu Francisco Costas Juncal, entre los alumnos destacados de la comarca. Acaba de concluir el bachillerato de Ciencias puras en el Instituto Johan Carballeira de Bueu y hasta aquí todo podría entrar dentro de la normalidad, pero Francisco lo ha hecho a los 46 años, después de volver a retomar los estudios de bachillerato que había dejado en 1997, con 18 años, para trabajar como pintor en la construcción con su hermano.

Se matriculó en el régimen de adultos en el curso 2023/24. Reconoce que volvió «por una espinita que tenía clavada por muchos años de algo inacabado, pero la idea surgió de imprevisto de un día para otro». Asegura, con la matrícula de honor en la mano y después de dos cursos de duro trabajo, que la experiencia ha sido muy buena «ya que he hecho amigos, tanto entre compañeros como entre profesores». Reconoce que en el instituto Johan Carballeira tienen un buen grupo de profesores en adultos «y te ayudan en todo lo que pueden».

Franciso Costas acudía a clases, de lunes a viernes, de 17:00 a 22:30 horas. Salía del instituto cuando ya no había vida comercial en la localidad y asegura que hubo días muy duros, sobre todo teniendo que trabajar.

El perfil de alumnos en su clase era variado, había un poco de todo, con presencia de gente adulta, de 30 años para arriba, pero también algunos jóvenes, rebotados del diurno, con edades de 19 o 20 años que empezaron a trabajar, pero tampoco quieren abandonar los estudios. Cada alumno en la modalidad del régimen de adultos tiene su historia, admite Francisco Costas.

Disfrutar del verano y preparar oposiciones

Respecto a su nota, con matrícula de honor, dice que no se lo esperaba «y me quedé muy contento. Las notas fueron muy buenas desde un principio y al final salió la matrícula, pero en ningún momento fui a por ella, simplemente quiese hacerlo lo mejor posible». Francisco se plantea ahora preparar unas oposiciones, aunque por lo de pronto su meta más inmediata es disfrutar del verano con su pareja y de su afición al kitesurf, a lo que se dedica en su tiempo libre: «!Quiero dsifrutar del verano que llevo dos años con muy poco tiempo!», exclama.

Cuando se le pregunta qué le diría a un adolescente que va a dejar de estudiar, dice que es difícil porque detrás de cada uno hay una historia diferente «pero le diría que no lo deje, aunque si está convencido también le diría que nunca es tarde para volver a estudiar. Al final y a la larga los estudios te traerán una mejor calidad de vida». Por eso que insiste en pedir a la gente que los retome «aunque a veces resulte frustrante y que ciertos conceptos te suenen a chino ya que son materias que viste hace muchos años y, aún por encima, por aquel entonces las viste como mal estudiante. Con trabajo y con la ayuda de los profesores que siempre están para lo que necesites, las cosas acaban saliendo. En mi caso la experiencia fue buenísima y repetiría». Está casado aunque no tiene hijos y reconoce que eso también influye a la hora de poder disponer de tiempo: «Esto me permitió dedicarle más tiempo a estudiar que alguien que pueda tener hijos pequeños. Sí que estuve estudiando y trabajando a la vez y en época de exámenes no tenía tiempo libre para ocio».