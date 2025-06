La luna y el sol de Aspamsim

Después de muchos ensayos —porque los hubo hasta la mañana de ayer— Aspamsim estrenaba en el Auditorio Municipal su gran espectáculo «Argalleiros no luar». El patio de butacas estaba completo y la gente esperaba con ansia el inicio del espectáculo. Antes, en el vestíbulo había corrillos de padres, madres y espectadores con cargo, que los había. Pasaban unos minutos de las 20.00 horas y comenzó un festival siempre esperado en Cangas, donde no se ponen notas a la interpretación, sino al desparpajo a, lo que el exnotario Pedro Riol, denominaría «teatro anarquista». Porque el especial colaborador de Aspamsim recurrió a la improvisación. Claro que ya lo había advertido, que no iba a seguir ningún guion. Quienes se lo tenían bien aprendido eran los 25 participantes en las pequeñas obras de teatro que se representaron en el escenario. Para ellos era importante seguir el guion, aunque no está mal visto que alguien se desentienda del mismo.

Se esperaba, por los muchos comentarios que hubo, la escena del boletín del Alondras. Ahí aparecía El Pecas repartiendo el boletín del Alondras y haciéndoselo llegar a Raúl Sotelo, al que como es costumbre siempre es el primero en recibirlo. Raúl entra en diálogo con Pepe El Pecas y nombra al presidente del Alondras, al que también desina con su mote: Rafa El Sebo. Después entró en escena Samuel, también conocido como «El tiburón de O Forte», que llega para entregar un pedido que los protagonistas hacen a Vialia, donde trabaja Samuel. Ahí el campo estuvo abonado a la improvisación, al aplauso de un público entendido, a la risa esmerada, a la atenta mirada. Después hubo un video de tomas falsas que se entregó de postre para que la risa se convirtiera en carcajada.

El festival había empezado con la obra «O astronauta», que hay en Aspamsim un espíritu muy de ciencia ficción, ya no solo por la curiosidad que muestra por los cuerpos estelares que hay en el espacio, sino porque en la ciencia ficción siempre hay depositadas muchas esperanzas. Después se mostró un video en el que los protagonistas era los más pequeños. A continuación se interpretó la obra titulada «A qué sabe a lúa». La tercera obra que se puso en escena fue «Invisble». Fue todo un espectáculo, un verdadero espectáculo, que asombró al público que abarrotaba la sala, que salió satisfecho de lo que había visto, contento por ser partícipe en la ayuda a un colectivo tan noble como es Aspamsim, que crece poco a poco, pero crece.