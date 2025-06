Alumnos de la comarca que dan la nota

Más del 90% del alumnado de los seis centros docentes de O Morrazo que presentaron estudiantes a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) aprobaron, incluso hubo quien repitió el pleno de 100% de aprobados, como el Instituto As Barxas de Moaña. Ahora es cuando empiazan las verdaderas vacaciones para todo este alumnado que ha vivido un curso de estrés, como reconocen algunos de los que han obtenido las mejores notas de sus respectivos centros. No presumen de ello, pero aseguran sentirse felices al haber la recompensa del esfuerzo.

Coinciden en que fue un curso difícil por el cambio del examen de la PAU, más competencial en la que los alumnos tenían que saber interpretar más las respuestas. Candela Cobas, del IES As Barxas, ha sido la alumna con mayor puntuación, la más cerca del pleno al 14 que otorga la PAU con las específicas. Junto a ella están Mateo Hernández, del IES María Soliño, de Cangas, un centro que vivió un curso muy difícil en su recta final debido a que tuvo que estar cerrado temporalmente por los daños del temporal Martinho y con sus alumnos trasladados;Carla Gómez, del IES A Paralaia de Moaña; Noa Martínez, del IES Rodeira de Cangas; Irene Méndez del Río, del IES Johan Carballeira de Bueu y Clara Méndez, vecina de Bueu aunque alumna del colegio CPR Casa de la Virgen de Cangas. El futuro de los mejores expedientes de O Morrazo estará en las aulas de Filología Inglesa, Matemáticas, Inteligencia Artificial, Física o Medicina, como el caso de Irene Méndez, con un 13,068 de nota en la PAU. Para siempre guardarán en la memoria el estrés que han vivivido en este curso, pero también los grandes momentos con los amigos.

Candela Cobas del IES As Barxas (13,594): «Ha sido el período más estresante de mi vida»

Candela Cobas IES As Barxas / FDV

El IES As Barxas de Moaña logró un pleno de aprobados en la PAU y Candela Cobas es su alumna con mejor nota, también de O Morrazo, con un 13,594. Estudió Bachiller de Humanidades y Ciencias Sociales y su intención es matricularse en Filología Inglesa en Santiago. Reconoce que el curso fue un auténtico reto, sobre todo por el cambio en el modelo del examen y que fue el periodo más estresante de su vida porque también es muy autoexigente. Admite que tuvo miedo de no lograr su meta y destaca el apoyo y paciencia de su familia, amigos y de sus profesores que, a pesara de lo duro le han hecho disfrutar de las lecciones. Dice que aprendió el significado del esfuerzo y la importancia del trabajo constante.

Noa Martínez del IES Rodeira (13,174): «Fue difícil llevarlo con el Nacional de balonmano»

Noa Martínez / FDV

Sabe lo que es competir por su condición de deportista. Vivió las semanas previas a la PAU, de torneo en torneo como jugadora del equipo juvenil femenino del balonmano de Cangas que se proclamó cuarto de España en el campeonato nacional. Y llegó a la Prueba de Acceso a la Universidad tras un Bachiller Tecnológico e intentando compaginar partidos con estudio. Logró un 13,174 en la PAU y su idea es estudiar Matemáticas o Inteligencia Artificial en Santiago. Asegura que lo bueno del curso fue el tiempo que pasaron con los compañeros y ahora siente satisfacción al ver los resultados y que el esfuerzo se vea reflejado de esta manera.

Clara Méndez de la Casa de la Virgen (12,824): «Quiero dedicarme a la investigación»

Clara Méndez / FDV

Natural de Bueu, de 17 años, aunque estudió en el colegio CPR Casa de la Virgen de Cangas. Acabó el bachillerato Científico-Biológico, con una media los dos cursos de 9,44 y en el último año de 9,67. En la PAU obtuvo un 12,824, con una nota de 8,65 en la general y llegó a 9,5 en la específica de Matemáticas y a un 9 en la de Química. Tiene claro que quiere estudiar la carrerea de Matemáticas en Santiago de Compostela y poder dedicarse a la investigación. De este curso pasado reconoce que fue duro, con mucho trabajo y temario concentrado en poco tiempo. Asegura que en el momento de hacer la PAU se ve la recompensa del esfuerzo.

Carla Gómez del IES A Paralaia (13,218): «El cambio de la PAU nos hizo ir más nerviosos»

Carla Gómez / FDV

Apasionada de los idiomas, realizó el bachillerato de Humanidades en su municipio natal de Moaña. Obtuvo un 9,418 en la nota general de la PAU y llegó al 13,218 con las específicas. Quiere estudiar el grado de Lengua y Literatura Inglesa en Santiago de Compostela. Todavía no tiene claro a qué se quiere dedicar en el futuro, pero sí que va a estar centrada ahora en seguir estudiando. Del curso destaca el apoyo de amigos, que estaban pasando por lo mismo que ella, y de los profesores, que asegura que ayudaron en todo el proceso. Lo peor reconoce que fue el cambio de sistema de la PAU que obligó a improvisar al principio.

Mateo Hernández del IES Mª Soliño (13,544): «Fue un curso estresante con exámenes seguidos»

Mateo Hernández / FDV

Realizó el bachillerato Científico con optativas de Física, Química y Métodos Estadísticos. Quiere estudiar Física, aunque no tiene decidida la facultad, tiene predilección por Santiago aunque también sitos más lejanos, como Barcelona. Como el resto de sus compñaeros, reconoce que el curso fue muy estresante y y no deja tiempo para otras actividades. «Cuando acabas un examen, ya tienes que estar pensando en el siguiente».. Eso sí, considera q e el curso también he tenido cosas muy satisfactorias porque se profundiza más en las asignaturas que más te gustan, como en su caso Matemáticas, Física o Química