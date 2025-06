La oposición impidió ayer la celebración de la junta de portavoces de Cangas

La oposición municipal impidió que ayer se celebrara la junta de portavoces de Cangas donde el gobierno local iba a presentar dos ordenanzas: la que regula el aparcamiento de caravanas y la de los taxis. Al concejal de Urbanismo y portavoz del BNG, Antón Iglesias, hizo lo imposible para que la junta se pudiera celebrar ayer, pero al final tuvo que ser aplazada al lunes, a las 13.00 horas, después de la Xunta Local de Seguridade.

En un principio, el encuentro se iba a celebrar ayer a las 19.00 horas a petición de la única concejala que tiene Alternativa dos Veciños (AV) en el pleno de Cangas, Victoria Portas. De esta manera, los demás partidos de la corporación muncipal se plegaban al horario de AV porque había interés en sacar adelante las nuevas ordenanzas muncipales que el gobierno local quería llevar al pleno consensuadas. El jueves por la tarde, Victoria Portas envió un correo electrónico al edil de Urbanismo en el que indicaba que no podía asistir a la junta de portavoces. Antón Iglesias consultó con el experto en temas de Urbanismo del Partido Popular, Rafael Soliño, por si le venía bien a las 12.30 horas, un horario mucho más conveniente para todos. Según Antón Iglesias, Rafa Soliño no puso inconveniente, aunque trasladó el cambio de horario a la hora jefa de filas, la edil y diputada del Partido Popular, Dolores Hermelo. Fue ella la que rechazó el nuevo horario tras hablar por teléfono con Antón Iglesias, según explica el portavoz del BNG. La oposición seguía sin explicar demasiado los motivos a reunirse en la mañana de ayer en la junta de portavoces. Al final, se celebrará el lunes, a las 13.00 horas, descartando la posibilidad de hacerlo el martes, donde hay prevista otro encuentro del gobierno con la oposición municipal para debatir asuntos urbanísticos.

Antón Iglesias lamenta este aplazamiento, porque se habría ganado tiempo en dos cuestiones que deben llegar bien al pleno y que necesitan de su aprobación antes del verano, sobre todo la que regula los aparcamientos de las caravanas y autocaravanas. Además, el gobierno local había mostrado interés en que la oposición municipal colaborara. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, tuvo a bien recodar que después la oposición (PP y AV) no puede decir que el ejecutivo local les excluye de las negociaciones. El gobierno local también se mostró sorprendido por el hecho de que fuese una decisión de la portavoz del PP, Dolores Hermelo, de que la junta de portavoces no se celebrara ayer, porque quien no había puesto inconvenientes era su edil experto en cuestiones de Urbanismo, Rafael Soliño, que es el concejal, además, que acude siempre que se abordan cuestiones de este tipo. Además, formalmente no hay nombrado ningún concejal como portavoz oficial del PP en la corporación municipal de Cangas, como se señala desde el gobierno, que lamenta que se haya perdido esta oportunidad y que después no se le puede acusar de no hacer cosas cuando desde la oposición se trabaja para impedir que se hagan.

La concejala y portavoz socialista del Concello de Cangas, Sagrario Martínez, mostraba ayer su indignación por cómo se había comportado la oposición en esta cuestión y recordaba que fue Victoria Portas las que pidió que la junta de portavoces se celebrara ayer a las 19.00 horas, para nada una imposición del gobierno tripartito.