«Coiro, agro e cultura», nova ruta por Cangas

«As terras de Coiro, agro e cultura» é a principal novidade no Verán en Ruta 25, o programa de visitas guiadas e gratuítas por Cangas que organiza a asociación A Illa dos Ratos co patrocinio do Concello e a colaboración de distintos colectivos e establecementos comerciais do municipio. A nova ruta, que se estrea o vindeiro domingo día 22, partirá ás 10.30 horas (previsiblemente do muíño de Fausto) e permitirá coñecer a cultura e tradicións da parroquia, así como o traballo do artista Henrique Prado e da agricultora Cristina Ambel que desde hai anos cultiva de forma ecolóxica distintas variedades vexetais na finca «O Verxel».

Os promotores desta iniciativa auguran que terá unha forte demanda, e lembran que para reservar praza é necesario inscribirse previamente por whatssap no número 611 080 853. Tamén para acudir ás outras rutas da programación para este verán, repartidas en 13 datas. As seguintes serán «Aldán, un condado á beira do mar» (sábado 28 de xuño) e, xa en xullo, «Cabo Home, camiño dos faros» (sábado 12), «As esculturas de Cangas» (sábado 19), «Cangas e o mar» (venres 25) e «Massó, o sentir dun pobo» (domingo 27). Todas elas partirán ás 10.30 horas dos lugares sinalados.

Para o mes de agosto están programadas «Rúas con historia» (sábado 2), «Massó, o sentir dun pobo» (venres 8, ás 20.00 horas), «Intermareal, mar á vista! (domingo 10), «Cabo Home, camiño dos faros» (domingo 17), «Cangas 1617, a defensa da vila» (venres 22, ás 20.00 horas) e «Cangas na República» (sábado 30). En setembro hai programada a ruta «Massó, o sentir dun pobo», o venres día 5 ás 20.00 horas.

O cartel de Verán en Ruta 25 foi presentado onte pola alcaldesa, Araceli Gestido, o concelleiro de Turismo, Noël Malvido, e Óscar Rodríguez, representante de A Illa dos Ratos. Tamén participaron Cristina Ambel, responsable da horta ecolóxica O Verxel, no Xistro, e o escultor Henrique Prado, que mostrarán as súas tarefas aos participantes na primeira ruta «As terras de Coiro, agro e cultura».