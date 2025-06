Una senda peatonal de 1,3 kilómetros y 700.000 euros entre Lapamán y Agrelo

La visita de ayer de María Martínez Allegue sirvió para tratar otro asunto en el que hay una total sintonía entre la Xunta y el Concello de Bueu: la construcción de vivienda protegida en el ámbito de As Lagoas. El pleno municipal aprobó en su sesión de abril la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que incluye una bonificación del 95% para proyectos de interés social, como la promoción de vivienda pública. El periodo de exposición pública concluyó sin alegaciones y el texto se acaba de publicar en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo), por lo que ya está en vigor.

El siguiente trámite será la cesión de los tres solares de As Lagoas, que es un asunto que debe pasar por pleno y la intención es que se pueda llevar a la sesión de julio. Después debe ser aprobada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que luego procederá a la redacción del proyecto.

El alcalde de Bueu manifestaba ayer durante la visita de Martínez Allegue que «hoxe non é un día de reivindicación, senón de agradecemento» por el compromiso para atender la histórica demanda de las aceras entre Lapamán y Cela y la construcción de vivienda protegida. Aún así no desaprovechó la oportunidad de deslizar el proyecto de reurbanización de la calle Pazos Fontenla y de mostrar la voluntad municipal de colaborar en la financiación. «Ese é un tema que estamos a estudiar. Hoxe estamos aquí con esta senda e o resto de cousas xa as veremos pouco a pouco», manifestó la conselleira Martínez Allegue