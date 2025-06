«Reboiras, o camiño da rebeldía», esta tarde en Cangas

O salón de plenos de Cangas acolle hoxe (20.00 horas), a presentación do libro «Reboiras, o camiño da rebeldía». Contará coa presenza dos autores Xurxo Martínez González e Xosé Manuel Pereiro, que compartirán co público as motivacións, fontes e intencións desta obra «imprescindible para comprender o compromiso social e político durante o franquismo», segundo os organizadores, o Ateneo Areas Gordas.