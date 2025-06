«Todo é poesía», de Héitor Mera, hoxe na Casa da Xuventude

O libro «Todo é poesía salvo algunha cousa», unha escolma do labor crítico de Héitor Mera no FARO da Cultura, preséntase esta tarde (20.00 horas) na Casa da Cultura de Cangas. No acto participará o autor, acompañado por Calros Solla. Héitor Mera, profesor de Lingua e Literatura no ensino secundario, exerce un labor crítico «con sinceridade e valentía», e as súas aportacións no FARO son «rogorosas, centradas no texto e non en cuestións externas», sinalan os editores.