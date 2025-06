Inclusión digital en Moaña.

Los cursos de inclusión digital para mayores que organiza el Concello de Moaña con la colaboración de la ONG Cibervoluntarios suma a unos 80 participantes y, tras celebrar clases en Meira y Domaio, ayer empezaron en el local vecinal de Abelendo y en el local de los comuneros de Moaña, en A Tioura.

¡Menudo momento para las asambleas del PSOE!

¿Y ahora tendrán que cargar las agrupaciones locales del PSOE con todos los errores de Ferraz? Porque aún están muchas asambleas locales por convocarse para elegir nuevas ejecutivas. ¿Se mirarán a las candidaturas únicas con el recelo de pertenecer a la oficialidad que tanto daño hace al PSOE? No vale eso de decir que no pensábamos que Santos Cerdán fuera así, hay mucha militancia de élite que se sabe cómo es y no se hace nada. Y no se hace nada para mantener el poder. Esa es la gran equivocación. En Bueu y en Cangas aún se celebraron asambleas para elegir a las nuevas ejecutivas. ¡Menudo momento!

La delgada línea roja entre función pública y políticos

Y también es ahora de que el gobierno de Cangas aplique mano dura. No puede dejar que los errores o métodos de personal municipal causen una crisis política. El Frigoríficos Morrazo y el Alondras son clubes que socialmente tienen mucho prestigio y seguidores, por lo tanto, votantes. De ahí que la oposición mueva con inteligencia su línea de desgaste al gobierno local .