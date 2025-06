Daniel Chapela califica de «decepcionante e falto de ideas» la primera mitad del mandato

El concejal no adscrito de Bueu realiza su valoración de la primera mitad del actual mandato municipal, cuando se están a punto de cumplir dos años de la formación de las corporaciones municipales. Un balance que califica de «decepcionante, falto de ideas e de costas á veciñanza» y vuelve a criticar que el Concello siga con unos presupuestos de 2023.

El edil hace un repaso de obras y proyectos que todavía no se han ejecutado, como mejoras en la parroquia de Cela, la limpieza de aldeas, los viales de A Torre y A Sobreira, la creación aparcamientos, la dotación de pluviales en As Meáns o la dotación de la red de saneamiento en Mourisca. «Todos os grandes proxectos do BNG e PSOE siguen durmindo o sono dos xustos e o exceutivo de Félix Juncal sigue centrado en cuestións dos ‘seus’, sen atender as necesidades básicas e reais que ten Bueu», afirma.

Chapela defiende que una «renovación» en el Concello y hace un llamamiento a la juventud. «O noso concello precisa de xente moza que queira, de verdade cambiar o rumbo dun Bueu ancorado no pasado» y deja un recado que parece dirigido al resto de los grupos. «Coido que todos somos conscientes de que Bueu non pode vivir ancorado en candidatos do pasado», acaba.