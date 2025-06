La fiesta del Tinta Femia de Cela regresa con 10 cosecheros y Juan Veiga como pregonero

La Festa do Tinta Femia de Cela regresa después de un año de ausencia y este miércoles se presentó oficialmente en el recinto del Eirado, donde se celebrará entre el 4 y el 6 de julio. La cita reunirá a 10 cosecheros de la parroquia y se pondrán a la venta 1.300 botellas de este vino, una seña de identidad de la parroquia bueuesa. En el año de su regreso el pregonero de la fiesta será Juan Veiga, sanitario jubilado y distinguido como Fillo Adoptivo de Bueu en el año 2017.

La organización de la XIX Festa do Tinta Femia de Cela reúne a la Asociación de Viticultores de Bueu y a la Concellería de Cultura, que quieren iniciar el proceso para conseguir la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. Este año se pondrán a la venta un total de 1.300 botellas, que se acompañarán de comia a precios populares.

Los participantes destacan que la uva del tinta femia es muy delicada y sensible a los cambios de tiempo, pero subrayan que la cosecha del último año destaca por su calidad. Las catas del vino se realizaron a principios del mes de mayo y el embotellado fue los días 22 y 23 de mayo. El presidente de los viticultores, Francisco Entenza, aprovechó la presentación para agradecer la colaboración de los cosecheros y aseguró que «pará nós é un reto e un orgullo asumir as rendas desta festa, que tanto valor e significado ten para a parroquia de Cela». Para el alcalde, Félix Juncal, esta fiesta «mostra o esforzo e o importante que é manter as tradicións».

Uno de los objetivos de esta celebración es reivindicar la historia del vino y por ello en la jornada del viernes 4 de julio se organizará una ruta musicada con el investigador y músico Xavier Blanco, de la Fundación Legar. «Será unha viaxe sonora polos espazos de Cela vencellados a esta tradición, onde a música de raíz se mestura coas labores do campo, cos parrafeos das vendimas e cos sons espontáneos das adegas», explican. Esta jornada inaugural contará además con la actuación musical de Retrouso a partir de las 20.00 horas.

El sábado 5 de julio será el día grande, con el pregón de Juan Veiga a las 13.00 horas. El pregonero agradeció a los viticultores que «me fagan parte desta festa que mostra o cariño que lle temos a este viño, que é froito dun gran esforzo». La jornada del sábado incluirá la actuación del grupo de cantos de taberna Os Saljariteiros.

El domingo habrá una cata a ciegas de los vinos y la actuación musical de la charanga Os Jaláticos. El cierre de la XIX Festa do Tinta Femia será por la tarde con la entrega de premios por la cata y diplomas a los cosecheros.