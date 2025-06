El Concello debe diseñar un plan de tráfico para cuando reabra Vincenti

Aunque las obras de peatonalización de las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos no están oficialmente rematadas y el acceso de vehículos a motor está prohibida, el Concello de Cangas constata que algunos conductores se saltan esas restricciones para entrar o salir del Casco Vello. Varios vecinos aseguran no tener claro cómo quedará regulado el tráfico desde que se reabra ese espacio, previsiblemente el próximo fin de semana, y tampoco el gobierno tripartito ni la Policía Local lo han concretado. Lo más probable, dicen, es que el acceso se establezca por Félix Soage y la salida por Pablo Iglesias, pero ese plan ya no estará antes de la inauguración.

Vecinos y comerciantes ya han preguntado en varias ocasiones por esa indefinición sobre la gestión de los accesos al Casco Vello. Tanto la alcaldesa, Araceli Gestido, como la edil de Tráfico e Seguridade, Pilar Nogueira, ya escucharon la preocupación de los afectados en una reunión extraordinaria de la Mesa de Comercio Local en vísperas de rematar los trabajos en el epicentro urbano. También la edila de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, anunció que se baraja implantar un sistema de cámaras de videovigilancia para controlar la entrada y salida de vehículos a las calles del casco histórico, sancionando a los no autorizados por no ser resientes con garajes o intereses comerciales o reparto de proveedores en ese ámbito.

Mientras se define la regulación del tráfico, la empresa adjudicataria de las obras de humanización, Covsa, está rematando los últimos flecos de la actuación. Las plantas ya lucen en las 16 nuevas jardineras repartidas por Vincenti y Montero Ríos, y los operarios trabajaban ayer en la reparación y el pintado de herrajes del palco de la música. La previsión del Concello es celebrar la inauguración con varias actividades musicales a lo largo del próximo sábado.