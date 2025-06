El PP prevé un verano «negro» con el socorrismo en Cangas

El PP de Cangas augura un verano «negro» de inseguridad en las playas por la «improvisación do BNG e os seus socios» de gobierno tripartito, que adjudicaron el servicio de socorrismo y salvamento con una «privatización forzada» mediante procedimiento negociado, tras quedar desierta la licitación. Recuerda que el reciente fin de semana hubo que realizar tres evacuaciones en helicóptero en los arenales de Nerga y Barra, y los considera «un aviso» de lo que puede acontecer cuando comience la temporada estival.

«É lamentable que ata o 9 de xuño non se soubera que ían prestar este servizo», afirman los populares, porque a estas alturas de la temporada los profesionales ya están comprometidos con otros concellos o empresas más previsores que el de Cangas. Además, critican que los usuarios sufrirán un servicio de socorrismo «reducido en horarios e en número de praias» con respecto a 2023, pues los socorristas empezarán su turno de trabajo a las 13.00 horas (antes era a la s 12.00) y Areamilla queda excluida.

También incide el PP en que el gobierno liderado por el BNG apuesta por la «privatización exprés e pola porta de atrás no que o Concello pon case todo o material e as embarcacións e a empresa o persoal, co único obxectivo de abaratar custes laborais». Cangas es «e excepción, para mal» frente a concellos vecinos.