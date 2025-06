El Concello encarga el proyecto para dedicar las naves de Córdoba a usos ligados al mar

«Rehabilitación das naves de Córdoba para destinalas á creación de espazos educativos enfocados no mar e no medio ambiente». Es el objetivo del proyecto básico que el Concello de Cangas encargará a una empresa –entre las que figuran en su «central de compras» –para avalar ante Costas del Estado su demanda de concesión de ese espacio en la explanada de Ojea. El importe del contrato menor asciende a 7.260 euros, y el proyecto deberá servir de base para que dichas naves sirvan como centro de aprendizaje donde se llevarán a cabo talleres, charlas, actividades prácticas o exposiciones que aborden temas como la sostenibilidad marina, la conservación de los ecosistemas acuáticos y la historia marítima local. No figura entre los usos propuestos ninguna sala para acoger la rica imaginería de la Semana Santa de Cangas que está dispersa en inmuebles particulares, una opción que se barajó en varias ocasiones pero que los actuales responsables políticos no contemplan.

Cubierta de una de las naves, gravemente deteriorada. | G. Núñez

Costas alude al artículo 85 de su reglamento su reglamento para advertir que «para que a Administración competente resolva sobre a ocupación ou utilización do dominio público marítimo-terrestre, formularase o correspondente proxecto básico», en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que determina la normativa, como autorizaciones y concesiones que sean necesarias, el coste de la intervención , además de precios y características. También se incluirán «todos aqueles aspectos que se consideren necesarios na actualidade segundo sexan definidos e concretados na primeira visita ao edificio, a realizar conxuntamente cos responsables municipais».

Exterior de las naves de Córdoba, con perímetro vallado. | G. Núñez

La intención del Concello era encomendar el proyecto básico a técnicos municipales, pero la «carga de traballo» de su personal obliga a contratarlo a una empresa externa y redactarlo necesariamente un arquitecto. Los criterios de valoración priman el menor precio, la experiencia en la redacción de proyecto similares de rehabilitación y los medios personales. El gobierno local prevé encargar el trabajo esta misma semana, tras remitir la solicitud de oferta a todos los licitadores inscritos en la Central de Compras. El adjudicatario tendrá un plazo de tres meses para redactar el proyecto desde que se le notifique, explican la alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Facenda y autora de la propuesta, Xiana Abal.

Vigas apuntaladas para evitar el derrumbe. | G. Núñez

Al mismo tiempo, el Concello pretende elaborar un proyecto para asegurar la estructura de las naves de Córdoba, que presentan graves deficiencias y riesgo de desplome, lo que impide utilizar dos de ellas como almacén y mantiene vallada una franja de seguridad en el exterior. En este caso sí echará mano de la arquitecta municipal Mª Isabel Medraño, que ha tenido que aplazarlo varias veces en los últimos meses por sobrecarga de trabajo, señalan. La previsión es hacerlo este mes de junio, aunque la propia técnica descarta apuntalar la estructura, inviable por su mal estado, y apuesta por desmontar las cubiertas rotas y otros elementos muy dañados.