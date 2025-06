«Tus alas» para salir de casa

Muy sensibilizado con los problemas derivados de la violencia de género y bullying, José Manuel Blanco (Bueu) pensó que era hora de actuar, de hacer algo. Y así se le ocurrió acompañar a esas víctimas a salir de sus casas para ir al juzgado, a realizar compras o a clases. Pensó que este servicio sería muy demandado, porque la administración no lo presta, pero se encontró con la dificultad de hacerlo visible. Cierto que nació en noviembre del año pasado y que hasta hace un mes no se realizó el primer acompañamiento, pero se queja de que remitió correos electrónicos a todos los Centros de Información a la Mujer (CIM) y que ninguno contestó. José Manuel Blanco afirma que lo que pretende es que las mujeres y familias de hijos que son víctimas de bullying tengan este servicio, que pretende extenderse por toda Galicia, aunque, de momento, solo se presta en O Morrazo, Pontevedra y Vigo. «Pero si a mí me requiere una persona de Viveiro, por ejemplo, para que la acompañe al juzgado o en lo que quiera, yo me desplazo hasta allí. De momento somos solo 10 voluntarios, pero esperamos que nuestro servicio llegue a todo el territorio gallego y surjan más voluntarios a medida que se conozca». El servicio cuenta también con un despacho de abogados que colabora, donde la primera consulta es gratis. «Todos sabemos que una persona que haya pasado por un proceso de violencia de género, sexual o bullying tiene muchas veces miedo a salir de casa, incluso para realizar las tareas más cotidianas. Nosotros lo que ofrecemos es acompañarlas en lo que ellas requieran. Apoyarlas en ese primer paso de salir a la calle». El pasado viernes, José Manuel Blanco acompañó a un niño de 11 años a clase en Vigo y tengo pendiente acompañar a unas mujeres que son testigos protegidos».

D e momento, la asociación se financia de su propio bolsillo. Nos cuenta que estuvo ahorrado un año para ello. Cuando salgan, tiene pensado solicitar subvenciones a la Diputación de Pontevedra y también a la Xunta de Galicia, pero mientras tanto son sus ahorros lo costean los gastos, que la mayor parte son viajes. José Manuel Blanco, además, tiene disponibilidad. Su trabajo es de fin de semana. Nos comenta que cuando iba a crear la asociación Tus Alas se encontró con el problema de que uno solo no puede formar una asociación, así que comentó su situación con su hermano Martín y su cuñada, que pronto se animaron a ser de socios y voluntarios. De esta manera se pudo inscribir el colectivo con el nombre de Tus Alas. Nos comenta que de las empresas a las que visita solo quiere una cosa, trabajo para las víctimas. Quiere destacar que la Sala Zennet en Pontevedra prestó su local para realizar charlas y actos. El teléfono de contacto son 611.917.365 y el correo electrónico asociaciontusalas@gmail.com y la página web: Tusalas.es.