Mostra de Teatro Escolar en el Auditorio

Este sábado se celebró la XXII Mostra de Teatro Escolar dirigida por Rosi Figueroa. Más de 80 jóvenes intérpretes, con edades entre los 3 y los 12 años, de los colegios de Montemogos de Beluso, San Roque y Castrillón se llevaron merecidos aplausos por su trabajo sobre las tablas.

Cuando hay una emergencia la prioridad no es aparcar bien

Los servicios de urgencia tuvieron el sábado una tarde muy intensa, con dos emergencias graves casi simultáneas. Y en esos momentos la prioridad de los vehículos de los operativos de rescate y ayuda no es aparcar bien. Sobre todo cuando en la zona en cuestión no hay mucho sitio libre. Viene esto a cuento por alguna persona que se quejaba de manera ostensible de que uno de los coches del operativo estaba aparcado en una plaza de minusválidos. ¡Se trataba de una urgencia y solo faltaría que se pusiera a dar vueltas para buscar un sitio libre! Seguro que si quien necesitase ayuda fuera esta persona no sería tan exigente con el tema del aparcamiento.